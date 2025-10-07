Κέβιν Ντε Μπρόινε: Ο «νέος Μαραντόνα» της Νάπολι έχει πίτσα και παγωτό με το όνομά του
Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν (2024-2025), ο Κέβιν Ντε Μπρόινε «σόκαρε» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, όταν ανακοίνωσε πως στο τέλος της, θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι και έγινε, με τον Βέλγο χαφ να παίρνει τα... ταλέντα του μακριά από το Νησί, ύστερα από 10 χρόνια στους «πολίτες».
Μια δεκαετία γεμάτη τρόπαια, γκολ, ασίστ και στιγμές μαγείας από τον KDB που πλέον αγωνίζεται για χάρη των πρωταθλητών Ιταλίας, με τους φίλους της Νάπολι να του συμπεριφέρονται σαν... Θεό.
🚨💣 BREAKING: Kevin De Bruyne signs in as new Napoli player! 🔵🇧🇪 pic.twitter.com/qP1Fdb2BWU— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2025
Το «10» που φοράει... στις προπονήσεις
Η σημασία και η προσοχή που δίνουν στον Ντε Μπρόινε οι άνθρωποι των «παρτενοπέι» φάνηκε από τις πρώτες στιγμές του στον Ιταλικό Νότο. Συγκεκριμένα, από μια κίνηση που μπορεί να φανερώσει πολλά για το τι περιμένουν αλλά και πως βλέπουν τον Βέλγο.
Το νούμερο «10» έχει αποσυρθεί από τη Νάπολι, προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή που φόρεσε ποτέ τη συγκεκριμένη φανέλα και οδήγησε τον σύλλογο σε κορυφές. Ωστόσο, στην περίπτωση του Βέλγου μέσου, υπάρχει μια... μίνι εξαίρεση.
Ο KDB φοράει προπονητικά ρούχα με το «10» όταν βρίσκεται στο κέντρο όπου η ομάδα του Αντόνιο Κόντε προετοιμάζεται, ενώ έχει και... παντόφλες με το συγκεκριμένο νούμερο, παρότι το κανονικό του είναι το «11». Αυτά, ως μια ένδειξη σεβασμού και θαυμασμού προς τον ίδιο.
Παγωτό και...πίτσα με το όνομά του!
Η τρέλα των Ναπολιτάνων είναι ευρέως γνωστή, πόσω δε μάλλον όταν συσχετίζεται με το ποδόσφαιρο, που είναι μια από τις μεγαλύτερες αγάπες τους. Έτσι και στην περίπτωση του 34χρονου «μαέστρου», η κατάσταση έχει... προχωρήσει.
Για... πάρτη του, ένα εστιατόριο δημιούργησε ειδικά σχεδιασμένη πίτσα με τα αρχικά του (KDB), όμως το πιο εντυπωσιακό είναι η κίνηση ενός παγωτατζίδικου. Το συγκεκριμένο κατάστημα αποφάσισε να φτιάξει ένα παγωτό, το οποίο και ονόμασε ''Kevin De Brownie'', προφανώς προς τιμήν του και σε συνάρτηση με το ότι περιέχει...brownie.
Φυσικά, έγινε viral και εκτός από το να πουλάει συνεχώς, έδειξε την αγνή αγάπη του κόσμου για τον Ντε Μπρόινε, που απολαμβάνει τέτοιες στιγμές συνεχώς.
Η ζωή ενός... Θεού
Έτσι απολαμβάνει τους πρώτους μήνες του στη Νάπολη ο Ντε Μπρόινε, συνοδευόμενος φυσικά από τη γυναίκα και τα παιδιά του, τα οποία όπως λέει ο ίδιος ενθουσιάστηκαν στην ιδέα του να μάθουν μια νέα γλώσσα και ήδη έχουν δημιουργήσει φιλίες.
Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Βέλγος γίνεται αντικείμενο συζήτησης, θαυμασμού και φυσικά πόλος έλξης για φωτογραφίες, όπως σε ένα εστιατόριο όπου αφού απόλαυσε το φαγητό του, βρέθηκε ανάμεσα στα 17 μέλη της κουζίνας, που χαμογελούν λες και δεν υπάρχει αύριο.
«Η Νάπολη είναι μοναδική, η ενέργεια, το πάθος για το ποδόσφαιρο, η ιστορία, το χάος, η ομορφιά. Η οικογένειά μου κι εγώ εξερευνούμε ήδη την πόλη όποτε μπορούμε. Τα παιδιά λατρεύουν τη θάλασσα και ο Μικέλε είναι ενθουσιασμένος με το φαγητό και τις αγορές. Έχουμε αρχίσει ακόμη και να μαθαίνουμε μερικές λέξεις ιταλικά. Για μένα, η εμβάθυνση στον πολιτισμό είναι μέρος της εμπειρίας. Δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι μια περιπέτεια ζωής», έχει πει χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως και ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτό το νέο κεφάλαιο με άκρως θετικό τρόπο, όπως οι Ναπολιτάνοι τον νέο τους ηγέτη.
Ο περιορισμός του ΜακΤόμινεϊ και ο Κόντε
Βέβαια, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και σε εκείνη του KDB, δεν υπάρχουν μόνο φίλοι αλλά και «εχθροί», άτομα που δεν... ψήθηκαν και τόσο με την απόκτησή του. Ένας εξ΄αυτών, είναι ο πρώην γενικός διευθυντής της Νάπολι, Πιερπάολο Μαρίνο.
«Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Νάπολι είναι ο Ντε Μπρόινε. Περιορίζει πολύ τον ΜακΤόμινεϊ, και έχει ''αναγκάσει'' τον Κόντε να αλλάξει το σύστημα από 4-3-3 σε 4-1-4-1» είναι η άποψη του Μαρίνο, που θαυμάζει αρκετά τον MVP της περσινής Serie A.
Συν τοις άλλοις, η «κόντρα» μεταξύ Ντε Μπρόινε και Κόντε μετά από την αλλαγή του πρώτου στο ντέρμπι με τη Μίλαν, έγινε πρώτο θέμα στα ιταλικά μέσα. Ο Βέλγος αποχώρησε δυσαρεστημένος από την επιλογή του προπονητή του, ενώ ακολούθησαν ατάκες «φωτιά».
Ωστόσο, ήδη ο Ιταλός τεχνικός έριξε τους τόνους, λέγοντας μάλιστα πως τα ίδια τα media έδωσαν περισσότερη σημασία από όση θα έπρεπε, ενώ τόνισε ότι ο Ντε Μπρόινε είναι ένας παίκτης που μπορεί να «απογειώσει» την ομάδα, αν έχει την απαραίτητη υποστήριξη.
Αυτό άλλωστε είναι κοινή επιθυμία όλων στο κλαμπ του Ιταλικού Νότου, έτσι ώστε να παραμείνει στην κορυφή και να κάνει το back to back στο Σκουντέτο.