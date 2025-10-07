Κέβιν Ντε Μπρόινε: Ο «νέος Μαραντόνα» της Νάπολι έχει πίτσα και παγωτό με το όνομά του

Η ζωή ενός... Θεού

Έτσι απολαμβάνει τους πρώτους μήνες του στη Νάπολη ο Ντε Μπρόινε, συνοδευόμενος φυσικά από τη γυναίκα και τα παιδιά του, τα οποία όπως λέει ο ίδιος ενθουσιάστηκαν στην ιδέα του να μάθουν μια νέα γλώσσα και ήδη έχουν δημιουργήσει φιλίες.

Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Βέλγος γίνεται αντικείμενο συζήτησης, θαυμασμού και φυσικά πόλος έλξης για φωτογραφίες, όπως σε ένα εστιατόριο όπου αφού απόλαυσε το φαγητό του, βρέθηκε ανάμεσα στα 17 μέλη της κουζίνας, που χαμογελούν λες και δεν υπάρχει αύριο.

«Η Νάπολη είναι μοναδική, η ενέργεια, το πάθος για το ποδόσφαιρο, η ιστορία, το χάος, η ομορφιά. Η οικογένειά μου κι εγώ εξερευνούμε ήδη την πόλη όποτε μπορούμε. Τα παιδιά λατρεύουν τη θάλασσα και ο Μικέλε είναι ενθουσιασμένος με το φαγητό και τις αγορές. Έχουμε αρχίσει ακόμη και να μαθαίνουμε μερικές λέξεις ιταλικά. Για μένα, η εμβάθυνση στον πολιτισμό είναι μέρος της εμπειρίας. Δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι μια περιπέτεια ζωής», έχει πει χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως και ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτό το νέο κεφάλαιο με άκρως θετικό τρόπο, όπως οι Ναπολιτάνοι τον νέο τους ηγέτη.