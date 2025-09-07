Κιβρακίδης στο Gazzetta: «Έκανα προπόνηση με τα χέρια στις τσέπες όταν χάλασε η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό για 50-100 χιλιάρικα»

«Ομάδα της Superleague με κρέμασε τελευταία στιγμή, στη δεύτερη κατηγορία υπάρχει χάος»

Ξεκινώντας, πώς ήταν η σεζόν σου στον Ηρακλή;

Η μετάβασή μου, μετά από τόσα χρόνια στην πρώτη κατηγορία, ήταν πολύ δύσκολη. Ο Ατρόμητος ήταν πάντα ψηλά, έπαιξα Ευρώπη. Το να μην συνεχίσω σε ομάδα πρώτης κατηγορίας ήταν πολύ δύσκολο. Όταν έφτασα στον Ηρακλή η κατάσταση ήταν περίεργη. Πέρασε κάποιο διάστημα μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να προσαρμοστώ. Από άποψη γηπέδων, εγκαταστάσεων, οικονομικών. Η κατάσταση ήταν δύσκολη, είχε φτάσει 10 Αυγούστου και ακόμα η ομάδα δεν είχε ξεκινήσει. Άλλες ομάδες είχαν κλείσει τα ρόστερ τους. Μετά από 11 χρόνια στον Ατρόμητο, δυσκολεύτηκα πολύ να εγκλιματιστώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Πώς πήρες την απόφαση να πας στον Ηρακλή;

Υπήρξε μια ομάδα της Superleague που με «κρέμασε» τελευταία στιγμή. Μου έλεγαν όλο το καλοκαίρι «Κυριάκο δώσε μας λίγο χρόνο». Είχαμε μιλήσει για το οικονομικό, τα είχαμε βρει. Ήμασταν πολύ κοντά, έκανα προπονήσεις και περίμενα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω για προετοιμασία. Την τελευταία στιγμή, όμως, πήραν ένα παιδί από το εξωτερικό και δεν πήγα εκεί. Δεν με βοήθησαν και κάποιοι άνθρωποι που περίμενα πως θα με βοηθήσουν για να συνεχίσω στη Superleague. Στον Ηρακλή πήγα με την προοπτική ότι η ομάδα θα ανέβει και θα παίξω ξανά στην πρώτη κατηγορία. Δυστυχώς, όμως, τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Το πιο δύσκολο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι βρέθηκα να ψάχνω ομάδα στη δεύτερη κατηγορία.

Πώς έζησες την κατάσταση στη δεύτερη κατηγορία;

Η αντιμετώπιση που έχουν οι παίκτες στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία, είναι άθλια. Τόσα χρόνια δεν το έβλεπα ή έκανα πως δεν το έβλεπα. Για να υπάρξει ποδόσφαιρο και να έχουν κίνητρο τα παιδιά, πρέπει να βρεθεί μία λύση και να γίνουν τα πράγματα πιο ανθρώπινα. Σε θέμα οικονομικό, σε θέμα εγκαταστάσεων, ακόμα και στα ρούχα. Κάποια παιδιά δεν είχαν ρούχα. Μου τα έλεγαν και δεν τα πίστευα. Υπάρχει χάος και χάνεται ο ρομαντισμός του ποδοσφαίρου. Αυτά τα παιδιά, αν έβρισκαν να κάνουν μία άλλη δουλειά, θα πήγαιναν να την κάνουν. Φταίνε και οι ποδοσφαιριστές γιατί μπαίνουν σε μία διαδικασία να δεχθούν το παζάρι του κάθε παράγοντα. Δεν έχουν, όμως, άλλη επιλογή. Αν όλοι μαζί αρνούνταν τις προτάσεις που τους γίνονταν, οι παράγοντες θα ήταν αυτοί που δεν θα είχαν άλλη επιλογή. Στον Ηρακλή, πριν αναλάβει ο πρόεδρος, κάποια παιδιά δεν είχαν χρήματα για βενζίνη προκειμένου να πάνε για προπόνηση. Ερχόνταν παιδιά και μου έλεγαν τα παράπονά τους. Καθόμουν εγώ να μιλήσω και να πω ότι κάποια παιδιά δεν είχαν να φάνε. Ο πρόεδρος έχει μία δόση καλής τρέλας, αλλά άμα σου χρωστάει λεφτά, θα τα πάρεις. Έκλεισε τρύπες που ήταν δύσκολο να κλείσουν.

Η ομάδα που σε κρέμασε, σου έδωσε κάποια εξήγηση;

Τίποτα, ειλικρινά τίποτα. Εκτός αυτού, μέσα από αυτά τα γεγονότα, χάλασαν και οι σχέσεις μου με κάποιους ανθρώπους, που κρατούσαν χρόνια.

Ας πάμε πίσω στον χρόνο. Πώς ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο;

Έχω γεννηθεί στη Στουτγάρδη. Οι γονείς μου έμειναν για 15, ακόμα, χρόνια εκεί. Εγώ, όμως, δεν ήθελα να ζήσω στη Γερμανία. Έφυγα στα 18 μου και πέρασα από ΑΕ Ποντίων Κατερίνης, που μετά έγινε ΑΕΠ Ηρακλής και μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη. Μετά με αγόρασε ο Αιγινιακός και με πούλησε στον Ατρόμητο.

Ένα παιδί που έχει γεννηθεί στη Γερμανία, παίρνει την απόφαση να ζήσει στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να είναι εύκολο.

Μου αρέσει ο τόπος μου. Μου έλεγε ο μάνατζέρ μου να πάω στο εξωτερικό, αλλά του έλεγα ότι μου αρέσει το Περιστέρι. Μου έλεγε πως μπορούσα να φύγω από τον Ατρόμητο, όταν τελείωνε το συμβόλαιό μου. Όμως του απαντούσα πως μου αρέσουν οι παρέες μου, ο χώρος μου, η ρουτίνα μου. Αποφάσισα πως δεν ήθελα να φύγω στο εξωτερικό.

Με βάση τις παραστάσεις σου από τη Γερμανία, πώς μπορείς να είσαι τόσο αποφασισμένος για το ελληνικό ποδόσφαιρο;

Έβλεπα παλιούς μου συμπαίκτες που έκαναν 1-2 χρόνια στο εξωτερικό και δεν ήταν ευτυχισμένοι. Εμένα μου αρέσει κάθε μέρα να νιώθω ευτυχισμένος. Η απόφαση που θα πάρω είναι δική μου. Δεν θα πήγαινα στο εξωτερικό για να πάρω κάποια χρήματα παραπάνω. Δεν θα εξασφάλιζα το μέλλον μου με 100 ή 200 χιλιάρικα παραπάνω. Πόσα χρήματα παραπάνω να πάρει ένας δεξιός μπακ στο εξωτερικό; Είμαι ευγνώμων στον Γιώργο Σπανό και στον Ατρόμητο, γιατί είχα πολύ καλά συμβόλαια, που με έκαναν να είμαι καλά οικονομικά. Προτιμούσα να κάτσω στο Περιστέρι από το να πάω σε μία ξένη χώρα, στην οποία να μην είμαι ευτυχισμένος.