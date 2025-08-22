Bundesliga: Η ηγεμονία της Μπάγερν, οι «τριγμοί» στη Λεβερκούζεν και η... wild card
Ήρθε επιτέλους η σειρά της! Μια εβδομάδα μετά από τους... πρωτοπόρους. Premier League, La Liga και Ligue 1 άνοιξαν την αυλαία των μεγάλων πρωταθλημάτων και το βράδυ της Παρασκευής (22/8), η Bundesliga ρίχνεται ξανά στη μάχη. Για μια σεζόν που υπόσχεται να δώσει απαντήσει σε μια σειρά από ερωτηματικά... Ερωτήματα κι απορίες γύρω από τους ηγεμονικούς στόχους της Μπάγερν.
Για τις εσωτερικές αλλαγές και το τέλος εποχής στη Λεβερκούζεν. Και για τη Ντόρτμουντ του Νίκο Κόβατς που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να σκάσει ως η επόμενη «wild card» του γερμανικού πρωταθλήματος.
Μπορεί κάποια εκ των δυο να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Μπάγερν; Ή μήπως πλέον οι Βαυαροί έχουν το ελεύθερο να επεκτείνουν την αυτοκρατορία τους μετά και κατάρρευση της κορυφαίας εκδοχής στην ιστορία της Λεβερκούζεν; Οι απαντήσεις στις αγωνιστικές που ακολουθούν...
Η Μπάγερν θέλει να χτίσει νέα.... ηγεμονία
Μετά την επιστροφή στο θρόνο υπό την ηγεσία του Βίνσεντ Κομπανί, η Μπάγερν θα θέλει να εδραιωθεί και τα επόμενα χρόνια ως η απόλυτη κυρίαρχος στη Bundesliga. Η Λεβερκούζεν άλλωστε της χάλασε ένα τρομακτικό σερί με 11 σερί πρωταθλήματα το 2024, όμως με τον Τσάμπι Αλόνσο να αποτελεί παρελθόν, ο δρόμος φαίνεται ορθάνοιχτος για να χτιστούν τα θεμέλια μιας μακροχρόνιας ηγεμονίας. Και τα πρώτα τούβλα θα μπουν πρακτικά από την ίδια ομάδα.
Οι Βαυαροί άλλωστε ετοιμάζονται για την πρεμιέρα στη φετινή σεζόν με ελάχιστες αλλαγές στο ρόστερ, που υπόσχονται ωστόσο κομβικές ενέσεις ποιότητας. Πιο σημαντική εξ αυτών η άφιξη του Λουίς Ντίας στο αριστερό άκρο της επίθεσης αντί 70 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λίβερπουλ, με τον Κολομβιανό να κάνει με το... καλησπέρα αισθητή την παρουσία του στο Μόναχο.
Στο Super Cup Γερμανίας που προηγήθηκε, ο Λουίς Ντίας άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Μπάγερν και υποσχέθηκε νοητά πως θα ακολουθήσουν κι άλλα, συνθέτοντας παρέα με τους Κέιν κι Ολίσε μια από τις πιο τρομακτικές επιθετικές τριπλέτες στην Ευρώπη.
Στο μεταξύ βέβαια ο Βίνσεντ Κομπανί θα πρέπει να σκαρφιστεί κάποιο τρόπο ώστε να αντικαταστήσει τον τραυματία Τζαμάλ Μουσιάλα στο «10», θέση στην οποία υποφέρει μετά και από την αποχώρηση του Τόμας Μίλερ για το MLS. Αμυντικά ξεχωρίζει φυσικά και η προσθήκη του Τζόναθαν Τα ως ελεύθερου από τη Λεβερκούζεν, ο οποίος προορίζεται για παρτενέρ του Ουπαμεκανό στο κέντρο της άμυνας, μιας και το μέλλον του Κιμ στον σύλλογο θεωρείται ακόμα αμφίβολο.
Τέλος εποχής στη Λεβερκούζεν κι η ευκαιρία της Ντόρτμουντ
Τη στιγμή που η Μπάγερν ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία για μια νέα αυτοκρατορία στα εγχώρια, η τελευταία αντίπαλος που κατάφερε να αμφισβητήσει την κυριαρχία της στη Γερμανία βιώνει μια δική της περίοδο αναδιάρθρωσης. Ο αρχιτέκτονας πίσω από το «θαύμα» του 2024, Τσάμπι Αλόνσο, αποχώρησε για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, τη στιγμή που μια σειρά από βασικά «γρανάζια» που έχτισαν την πρωταθλήτρια Λεβερκούζεν αποτελούν πλέον παρελθόν από τον σύλλογο.
Βιρτζ και Φρίμπονγκ αναχώρησαν μαζί για τη Λίβερπουλ, ο Τσάκα επέστρεψε στην Premier League ως μέλος της Σάντερλαντ, ο Τα μετακόμισε στο... αντίπαλο στρατόπεδο, ενώ κι ο Βίκτορ Μπονιφέις βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακόμιση στην Ιταλία για χάρη της Μίλαν. Η διοίκηση τη Λεβερκούζεν έδωσε τα κλειδιά της ανοικοδόμησης στον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος ωστόσο από την πρώτη στιγμή ζήτησε πίστωση χρόνου για να στήσει τα πρώτα θεμέλια.
Ίσως βέβαια αυτή η περίοδος εσωτερικών αλλαγών εντός της Λεβερκούζεν να αποτελεί και μια χρυσή ευκαιρία για τη Ντόρτμουντ να αναλάβει ξανά τον ρόλο του κύριου ανταγωνιστή για τον τίτλο στη Γερμανία. Με τον Νούρι Σαχίν ωστόσο στον πάγκο κάτι τέτοιο θα κινούνταν περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας, καθώς τα αποτελέσματα με τον Τούρκο δεν ήταν καθόλου υποσχόμενα.
Η πρόσληψη όμως του Νίκο Κόβατς μεσούσης της σεζόν βοήθησε τους Βεστφαλούς να ανακτήσουν τη δυναμική τους και σε ένα τρελό φινάλε να προλάβουν μια θέση στο Champions League της επόμενης περιόδου, ενώ μερικούς μήνες πριν βολόδερναν στην 10η θέση... Η κατακόρυφη βελτίωση στην απόδοση της υπό την ηγεσία του Κροάτη τεχνικού παρέχει δεδομένα ελπίδες... ανάκαμψης, ακόμα κι αν αποδείχθηκε αρκετά «μετριόφρων» στο μεταγραφικό παζάρι.
Ελληνική παροικία στη Bundesliga
Πάντως η μάχη του τίτλου και του Champions League δεν θα είναι ο μοναδικός λόγος που προσφέρει η Bundesliga στους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους να συντονίσουν τους δέκτες τους για να την παρακολουθήσουν. Πρόκειται άλλωστε για ένα πρωτάθλημα που έχει ανοίξει τις αγκάλες του προς τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τελικά μπορεί να μην ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Στουτγκάρδη, αλλά τρεις συμπατριώτες του θα αγωνίζονται την επόμενη περίοδο στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας. Ένας εξ αυτών είναι και ο πρώην συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος μέσα σε μια σεζόν κατάφερε να καθιερωθεί στο κέντρο της άμυνας της Βόλφσμπουργκ.
Ένα ακόμα πρώην μέλος του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, προετοιμάζεται για ακόμα μια σεζόν στο αριστερό φτερό της Άουγκσμπουργκ, ενώ στην αντίπερα «όχθη» του γηπέδου θα βρεθεί ο Μανώλης Σάλιακας με τη φανέλα της Ζανκτ Πάουλι. Τρία ονόματα σε ένα πρωτάθλημα που έχει δείξει διαχρονικά τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά, ίσως μαζί με τους Ιταλούς και τη Serie A.
Η Premier League βέβαια από φέτος έχει πάτημα να προβάλει τη δική της ένσταση, κυρίως λόγω της απόφασης της Μπράιτον να επενδύσει πάνω στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αρπάζοντας το δίδυμο Τζίμα - Κωστούλα! Η Bundesliga ωστόσο το κάνει εδώ και χρόνια, ακόμα κι αν φέτος δεν κατάφερε να μεγαλώσει την ελληνική παροικία που «καλλιεργεί».