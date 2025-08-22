Τέλος εποχής στη Λεβερκούζεν κι η ευκαιρία της Ντόρτμουντ

Τη στιγμή που η Μπάγερν ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία για μια νέα αυτοκρατορία στα εγχώρια, η τελευταία αντίπαλος που κατάφερε να αμφισβητήσει την κυριαρχία της στη Γερμανία βιώνει μια δική της περίοδο αναδιάρθρωσης. Ο αρχιτέκτονας πίσω από το «θαύμα» του 2024, Τσάμπι Αλόνσο, αποχώρησε για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, τη στιγμή που μια σειρά από βασικά «γρανάζια» που έχτισαν την πρωταθλήτρια Λεβερκούζεν αποτελούν πλέον παρελθόν από τον σύλλογο.

Βιρτζ και Φρίμπονγκ αναχώρησαν μαζί για τη Λίβερπουλ, ο Τσάκα επέστρεψε στην Premier League ως μέλος της Σάντερλαντ, ο Τα μετακόμισε στο... αντίπαλο στρατόπεδο, ενώ κι ο Βίκτορ Μπονιφέις βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακόμιση στην Ιταλία για χάρη της Μίλαν. Η διοίκηση τη Λεβερκούζεν έδωσε τα κλειδιά της ανοικοδόμησης στον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος ωστόσο από την πρώτη στιγμή ζήτησε πίστωση χρόνου για να στήσει τα πρώτα θεμέλια.

Ίσως βέβαια αυτή η περίοδος εσωτερικών αλλαγών εντός της Λεβερκούζεν να αποτελεί και μια χρυσή ευκαιρία για τη Ντόρτμουντ να αναλάβει ξανά τον ρόλο του κύριου ανταγωνιστή για τον τίτλο στη Γερμανία. Με τον Νούρι Σαχίν ωστόσο στον πάγκο κάτι τέτοιο θα κινούνταν περισσότερο στη σφαίρα της φαντασίας, καθώς τα αποτελέσματα με τον Τούρκο δεν ήταν καθόλου υποσχόμενα.

Η πρόσληψη όμως του Νίκο Κόβατς μεσούσης της σεζόν βοήθησε τους Βεστφαλούς να ανακτήσουν τη δυναμική τους και σε ένα τρελό φινάλε να προλάβουν μια θέση στο Champions League της επόμενης περιόδου, ενώ μερικούς μήνες πριν βολόδερναν στην 10η θέση... Η κατακόρυφη βελτίωση στην απόδοση της υπό την ηγεσία του Κροάτη τεχνικού παρέχει δεδομένα ελπίδες... ανάκαμψης, ακόμα κι αν αποδείχθηκε αρκετά «μετριόφρων» στο μεταγραφικό παζάρι.