Νέα εποχή στη Ρεάλ με σφραγίδα Τσάμπι Αλόνσο

«Φυσικά και ήταν ανήσυχοι. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες (σ.σ στα Clasico) — αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απολύτως λογικό να ανησυχούν. Την περασμένη σεζόν ήμασταν εκπληκτικοί, ενώ εκείνοι δεν κατέκτησαν τίποτα. Φέτος έχουν ενισχυθεί με πραγματικά ποιοτικούς παίκτες, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα δούμε πώς θα τα πάνε. Έχουν πολύ καλή ομάδα, όμως το σημαντικό για εμάς είναι να παραμείνουμε πιστοί στον εαυτό μας. Αυτό αρκεί». Τα λόγια του Γκάβι αρκούν για να περιγράψουν την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μια καταστροφική σεζόν ολοκληρώθηκε για τους Μερένγκες, οι οποίοι φιλοδοξούν να αναδυθούν από τις στάχτες τους και να παρουσιαστούν ξανά ανταγωνιστικοί. Η περσινή σεζόν ωστόσο τους προειδοποίησε πως αν θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή, οφείλουν να προχωρήσουν σε αλλαγές. Ο Κάρλο Αντσελότι τελικά αποχώρησε και τη θέση του στον πάγκο πήρε ένα δικό της παιδί: Ο θαυματουργός Τσάμπι Αλόνσο, ο εγκέφαλος πίσω από το σπουδαίο πρότζεκτ της Λεβερκούζεν, άφησε τη «BayArena» κι έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Υπό τις οδηγίες του οι Μερένγκες ευελπιστούν πως θα περάσουν σε μια εποχή τακτικής αναγέννησης και προπαντός μια εποχή που θα σφύζει από τρόπαια. Ο Βάσκος τεχνικός ωστόσο από την πρώτη στιγμή ζήτησε ενισχύσεις. Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ντιν Χάουσεν και Αλβάρο Καρέρας κατέφτασαν στην ισπανική πρωτεύουσα σε μια πλήρη αναδιάρθρωση της αμυντικής γραμμής, η οποία την περσινή περίοδο αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα των Μερένγκες.

Μαζί τους προστέθηκε και το next big thing της Αργεντινής, Φράνκο Μασταντουόνο, με το φαρμακερό αριστερό και το «πακέτο» ενός παλιομοδίτικου «δεκαριού» στο τερέν. Παρά τις αφίξεις ωστόσο, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει πολλούς λόγους να πονοκεφαλιάζει. Το αβέβαιο μέλλον του Ροντρίγκο, η κάκιστη φόρμα του Βινίσιους, το σύστημα που μπορεί να τον αναγεννήσει - δίχως να φρενάρει την φόρμα του Κιλιάν Μπαπέ - όλες μεταβλητές αναπάντητες πριν από την πρεμιέρα της La Liga.