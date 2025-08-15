La Liga: Ίδια Μπάρτσα, νέα Ρεάλ στο γραφειοκρατικό χάος της Ισπανίας
Η La Liga ξανά στη σέντρα... Με ενθουσιασμό, αλλά και συνάμα πολλά ερωτηματικά. Σε ένα πρωτάθλημα που έχει πλημμυρίσει από ποδοσφαιριστές που περιμένουν έως την τελευταία στιγμή να εγγραφούν στις ομάδες τους, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο προετοιμάζονται για ακόμα μια κούρσα μέχρι τελικής πτώσης. Ποιος θα αντέξει ωστόσο μέχρι το τέλος;
Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να πορεύεται με περισσότερη αυτοπεποίθηση και περιορίστηκε μονάχα σε δυο προσθήκες, γνωρίζοντας πως πέρσι η απόσταση από τον ανταγωνισμό ήταν... γιγαντιαία. Το εγχώριο τρεμπλ αλλά και το 4/4 στο Clasico δεν αφήνουν περιθώρια για αμφισβήτηση, ιδίως για μια Ρεάλ που άκουσε τον... κώδωνα του κινδύνου και αποφάσισε να ενισχυθεί εντός κι εκτός τερέν.
Θα αποδειχθεί αρκετό για τους Μερένγκες που βαδίζουν σε μια νέα εποχή ή μήπως τα θεμέλια που έχτισε ο Χάνσι Φλικ είναι πολύ γερά για να κλυδωνιστούν; Η ανανεωμένη Ατλέτικο του Σιμεόνε άραγε έχει να προβάλλει κάποια ένσταση με αύρα.... 2021 ή και φέτος θα αφήσει τα δυο άλογα να κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους; Όλα τα παραπάνω θα απαντηθούν εν καιρώ, αλλά μέχρι τότε μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη πρεμιέρα!
Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει...
Μπορεί όταν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα μέσα οι ισορροπίες να χαρακτηρίζονται λεπτές, αλλά οι Μπαουγκράνα από πέρσι φρόντισαν να σπάσουν τα δημοσιογραφικά κλισέ. Επί εποχής Χάνσι Φλικ οι Καταλανοί έθεσαν μια απόλυτη κυριαρχία στην Ισπανία για τη σεζόν 2024/2025, κατέκτησαν πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup Ισπανίας κι έδειξαν να βρίσκονται μίλια μακριά από τον ανταγωνισμό.
Στα Clasico δε έστησαν πάρτι... X4. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ντέρμπι απέναντι στη Ρεάλ, οι δυο άκρως επιβλητικές (0-4, 2-5). Ο Γερμανός προπονητής έχει αναζωογονήσει τη Μπαρτσελόνα και την έχει μετατρέψει σε μια επιθετική μηχανή, ένα σύνολο που πνίγει τον αντίπαλο, επιτίθεται κατά κύματα και δεν μοιάζει ποτέ χορτάτο, όσες φορές κι αν έχει παραβιάσει τα αντίπαλα δίχτυα.
Το Champions League τελικά μπορεί να της ξεγλίστρησε μέσα από τα χέρια, αλλά ανέκαθεν η Ευρώπη ήταν διαφορετικό... θηρίο. Στην Ισπανία δεν επέτρεψε σε κανέναν να αμφισβητήσει την υπεροχή της. Και το ίδιο θα επιδιώξει και φέτος. Με τον ίδιο κορμό... Ο Ζοάν Γκαρθία μονάχα θα είναι η βασική αλλαγή στην αρχική σύνθεση, όπου θα πάρει γάντια βασικού για να προστατέψει την εστία, καθώς ο Μάρκους Ράσφορντ υπολογίζεται για αναπληρωματικός.
Οι δυο μοναδικές προσθήκες των Μπλαουγκράνα στο φετινό ρόστερ, οι οποίες ακόμα περιμένουν το... πολυπόθητο πράσινο φως για την εγγραφή τους στη La Liga.
Νέα εποχή στη Ρεάλ με σφραγίδα Τσάμπι Αλόνσο
«Φυσικά και ήταν ανήσυχοι. Τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες (σ.σ στα Clasico) — αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απολύτως λογικό να ανησυχούν. Την περασμένη σεζόν ήμασταν εκπληκτικοί, ενώ εκείνοι δεν κατέκτησαν τίποτα. Φέτος έχουν ενισχυθεί με πραγματικά ποιοτικούς παίκτες, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα δούμε πώς θα τα πάνε. Έχουν πολύ καλή ομάδα, όμως το σημαντικό για εμάς είναι να παραμείνουμε πιστοί στον εαυτό μας. Αυτό αρκεί». Τα λόγια του Γκάβι αρκούν για να περιγράψουν την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μια καταστροφική σεζόν ολοκληρώθηκε για τους Μερένγκες, οι οποίοι φιλοδοξούν να αναδυθούν από τις στάχτες τους και να παρουσιαστούν ξανά ανταγωνιστικοί. Η περσινή σεζόν ωστόσο τους προειδοποίησε πως αν θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή, οφείλουν να προχωρήσουν σε αλλαγές. Ο Κάρλο Αντσελότι τελικά αποχώρησε και τη θέση του στον πάγκο πήρε ένα δικό της παιδί: Ο θαυματουργός Τσάμπι Αλόνσο, ο εγκέφαλος πίσω από το σπουδαίο πρότζεκτ της Λεβερκούζεν, άφησε τη «BayArena» κι έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Υπό τις οδηγίες του οι Μερένγκες ευελπιστούν πως θα περάσουν σε μια εποχή τακτικής αναγέννησης και προπαντός μια εποχή που θα σφύζει από τρόπαια. Ο Βάσκος τεχνικός ωστόσο από την πρώτη στιγμή ζήτησε ενισχύσεις. Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ντιν Χάουσεν και Αλβάρο Καρέρας κατέφτασαν στην ισπανική πρωτεύουσα σε μια πλήρη αναδιάρθρωση της αμυντικής γραμμής, η οποία την περσινή περίοδο αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα των Μερένγκες.
Μαζί τους προστέθηκε και το next big thing της Αργεντινής, Φράνκο Μασταντουόνο, με το φαρμακερό αριστερό και το «πακέτο» ενός παλιομοδίτικου «δεκαριού» στο τερέν. Παρά τις αφίξεις ωστόσο, ο Τσάμπι Αλόνσο έχει πολλούς λόγους να πονοκεφαλιάζει. Το αβέβαιο μέλλον του Ροντρίγκο, η κάκιστη φόρμα του Βινίσιους, το σύστημα που μπορεί να τον αναγεννήσει - δίχως να φρενάρει την φόρμα του Κιλιάν Μπαπέ - όλες μεταβλητές αναπάντητες πριν από την πρεμιέρα της La Liga.
Μια Ατλέτικο... δαπανηρή, με στόχους ανάκαμψης
Στους δυο, τρίτος δεν χωρεί, αλλά δεν... υποχωρεί. Βλέποντας την ψαλίδα με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα να ανοίγει όλο και περισσότερο με το πέρασμα των ετών, η Ατλέτικο έχρισε το καλοκαίρι του 2025 ως κομβικό για το μέλλον του συλλόγου. Στη Μαδρίτη συνειδητοποίησαν πως αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί για το πρωτάθλημα οφείλουν να ρίξουν χρήμα και να ενισχύσουν το ρόστερ, χαροποιώντας ιδιαίτερα τον Ντιέγκο Σιμεόνε.
Όχι μια, ούτε δυο, αλλά οκτώ προσθήκες έχουν ολοκληρώσει οι Μαδριλένοι σε όλες τις γραμμές του γηπέδου, βγάζοντας από την τσέπη περίπου 175 εκατομμύρια ευρώ για να τις πραγματοποιήσουν. Ξεχωρίζει φυσικά η απόκτηση του Άλεξ Μπαένα, του επιτελικού χαφ της Βιγιαρεάλ, για το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά όχι μόνο.
Ο πολλά υποσχόμενος αμυντικός της Φέγενορντ, Ντάβιντ Χάνκο, κόστισε με τη σειρά του ένα σεβαστό ποσό στους Ροχιμπλάνκος (27 εκατομμύρια ευρώ), όπως και ο Ιταλός φορ από τη Νάπολι, Τζιάκομο Ρασπαντόρι, σε μια μεταγραφή που κινήθηκε σε παρόμοια οικονομικά πλαίσια (26 εκατομμύρια ευρώ).
Πλέον η ευθύνη περνάει στα χέρια του Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος οφείλει να βρει την κατάλληλη συνταγή και μια διάθεση... χαμένη τα τελευταία χρόνια, ώστε να μπει σφήνα στην κούρσα ως το μαύρο άλογο του πρωταθλήματος.
Η Σεβίλλη του Αλμέιδα και ο «περίγελος όλης της Ευρώπης»
Από τη νέα σεζόν στη La Liga βέβαια θα βρίσκεται κι ένας... (όχι και τόσο) παλιός γνώριμος. Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε το κεφάλαιο «Σεβίλλη» μετά το «διαζύγιο» με την ΑΕΚ, όμως από πολύ νωρίς βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν μεγάλο πονοκέφαλο. Λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο Αργεντινός προπονητής θα έχει μόλις 15 παίκτες διαθέσιμους για την πρώτη αγωνιστική, καθώς η διοίκηση δίνει μάχη με το χρόνο για να δηλώσει τους υπόλοιπους παίκτες στη La Liga.
Η Σεβίλλη ωστόσο δεν είναι η μοναδική με αυτό το πρόβλημα, αν και αποτελεί ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα που συναντάμε σε όλο το εύρος της Ισπανίας. Συνολικά 158 ποδοσφαιριστές παραμένουν τη δεδομένη στιγμή αδήλωτοι σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία, δείγμα της γενικότερης αδυναμίας που επιδεικνύουν οι σύλλογοι της Ισπανίας με την εγγραφή των ποδοσφαιριστών τους στην διοργανώτρια αρχή.
«Παραχωρήσαμε τον Omar Alderete, έναν από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς της La Liga, σε μια ομάδα που μόλις ανέβηκε στην Premier League για ελάχιστα χρήματα, μόνο και μόνο για να έχω 16–17 παίκτες εγγεγραμμένους μέχρι την Κυριακή.
Όταν επικοινωνείς με τη La Liga, το μόνο που σου λένε είναι ''πούλα, πούλα''. Πλέον ούτε καν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω προσωπικές εγγυήσεις. Η λίγκα μας έχει γίνει περίγελος σε ολόκληρη την Ευρώπη» ήταν τα σκληρά, μα συνάμα κατατοπιστικά λόγια του προέδρου της Χετάφε, Άνχελ Τόρες, πάνω στο ζήτημα. Και για ένα πρωτάθλημα που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί την Premier League, μια τέτοια εικόνα μόνο υγεία δεν βγάζει προς τα έξω...