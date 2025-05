Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο θάνατός σου, η ζωή μου

Στην αντίπερα όχθη, τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά. Η Τότεναμ έχει... καταφέρει να διανύσει μια σεζόν ανάλογη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε Αγγλία και Ευρώπη, όμως ευελπιστεί πως στο φινάλε θα καταφέρει να διασώσει μια σεζόν καταστροφική. Και ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι της να πετύχει παράλληλα ένα προσωπικό κατόρθωμα.

«Θα είμαι και ο πρώτος προπονητής γεννημένος στην Ελλάδα, φίλε. Είμαι επίσης Έλληνας και είμαι περήφανος και για τις δύο εθνικότητές μου» απάντησε στη συνέντευξη Τύπου, όταν ένας εκ των δημοσιογράφων ανέφερε πως έχει την ευκαιρία να γίνει ο πρώτος Αυστραλός προπονητής με ευρωπαϊκή κούπα στα χέρια του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ποστέκογλου έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία.

"My mum and dad left their home country and family for their kids. I hold that close to my heart." ❤️



Ange Postecoglou discusses his journey to management, along with his Greek and Australian roots.



