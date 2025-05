Ντένις Μπέργκαμπ: Ο καλλιτέχνης!

ΜΜΕ και Μπέργκαμπ, μια σχέσης... οργής

Υπάρχει και κάτι άλλο που τον ακολουθεί και μάλλον είναι περισσότερο φήμη, παρά γεγονός. Για κάποιους ο Ντένις Μπέργκαμπ είναι δύσκολος στις σχέσεις του με τα ΜΜΕ, δεν μιλάει όσο πρέπει. Τι συμβαίνει πραγματικά; Όταν το περιοδικό «FourFourTwo» του έθεσε μερικές ερωτήσεις αναγνωστών, σε μία του ζητούσαν να συγκρίνει τα βρετανικά ΜΜΕ με τα ιταλικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, και στην ουσία εξήγησε την πρόσληψη-αντίληψη που υπάρχει γι’ αυτόν, ότι «ήθελαν (σ.σ τα ιταλικά media) να τους μιλάω κάθε μέρα! Εάν παίζαμε Κυριακή τη Δευτέρα φυσικά και θα μιλούσα. Δεν το έκανα, όμως, και την Τρίτη και την Τετάρτη. Μιλούσα, λοιπόν, δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι πιο πολύ σε σχέση με την Αγγλία και σίγουρα την Ολλανδία.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν θυμωμένοι μαζί μου. Ήθελαν να τους μιλάω συνέχεια και εγώ τους είπα “όχι!”. Ήθελα να έχω και προσωπική ζωή». Ε, κάπου έχει δίκιο ο άνθρωπος. Φανταστείτε ότι ακόμα και το κούρεμα του δεν έμενε ασχολίαστο στην Ιταλία! Λέγανε, τότε, ότι του πέφτουν μαλλιά επειδή δεν αντέχει την πίεση!

