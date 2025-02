Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ: Η ευκαιρία να γράψουν ιστορία!

Γράφουν: Γιώργος Ντυμένος, Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Βασίλης Μπαλατσός

Ηταν αρχές του περασμένου Οκτωβρίου, 2 του μηνός για την ακρίβεια, όταν έγινε η κλήρωση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος και παράλληλα προέκυψαν οι «διακλαδώσεις» μέχρι τον τελικό.

Τότε λοιπόν και με γνώμονα τα όσα προέκυψαν ήταν που σε Τρίπολη και Ηράκλειο… φούντωσε μία κρυφή επιθυμία και ένας στόχος που έμοιαζε αρκετά δύσκολος, ξεπρόβαλε ποια ως ποιο εφικτός από ποτέ.

Ποιος ήταν αυτός; Η συμμετοχή στον τελικό της 17ης Μαΐου φυσικά και γιατί όχι η κατάκτηση του τροπαίου, εξέλιξη που θα γραφτεί με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία του εγχώριου football.

Και να που σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, κάτι λιγότερο από πέντε μήνες ύστερα από την πρώτη «σπίθα» που τρύπησε το μυαλό και την καρδιά όλων, Αστέρας AKTOR και ΟΦΗ απέχουν μόνο δύο ματς από την επίτευξη ενός ονείρου, αφού θα συγκρουστούν στον έναν ημιτελικό του τουρνουά.

Η αναμέτρηση του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» που θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες (16:30) θα είναι η πρώτη της μεταξύ τους σειράς, η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου και σε αυτά τα 180, ίσως και περισσότερα αν απαιτηθεί παράταση ή πέναλτι, λεπτά, στα δύο clubs θα κληθούν να δώσουν σάρκα και οστά σε κάτι που στις αρχές της σεζόν φάνταζε τουλάχιστον… ακραίο.

Στην μπάλα όμως τα πάντα δύναται να συμβούν και αυτή άλλωστε είναι η «μαγεία» της, κάτι που επιβεβαιώνεται στο έπακρο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αστέρας AKTOR VS ΟΦΗ πράξη πρώτη λοιπόν και… May Τhe Best Man Win.