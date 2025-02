Το πρόγραμμα της πρεμιέρας και οι βαθμολογίας

Η δράση λοιπόν θα αρχίσει με τα τέσσερα παιχνίδια του Νότου, όπου για τα Play Off δεσπόζει το Καλαμάτα-Πανιώνιος και για τα Play Out η αναμέτρηση Χανιά-Παναχαϊκή. Επί χάρτου μάλιστα ο Β’ Ομιλος, όπως αναγράφεται επίσημα, προβάλει και ο πλέον αμφίρροπος σε όλα τα μέτωπα. Στην κορυφή η Κηφισιά βρίσκεται μόλις στο «+1» από την 2η Μαύρη Θύελλα, ενώ στη «μάχη» της παραμονής ξέχωρα από το γεγονός πως συμμετέχουν δύο Β’ Ομάδες όπου ισχύει η ιδιαιτερότητα που σας μεταφέραμε παραπάνω, ο 1ος των Play Out με τον ουραγό έχουν διαφορά μόλις τριών πόντων!

Στο Βορρά τώρα η αυλαία ανοίγει αύριο με το μεγάλο ντέρμπι Ηρακλής-ΑΕΛ, που ίσως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Γηραιού να μπει για τα καλά στο «κόλπο» της ανόδου.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Play Off Νότου (22/2)

Καλαμάτα-Πανιώνιος (15:00, ΣΚΑΪ)

Κηφισιά-Αιγάλεω (15:00)

Ρεπό: Ηλιούπολη

Play Out Νότου (22/2)

Παναργειακός-ΑΕΚ Β' (13:00)

Χανιά-Παναχαϊκή (13:00)

Ρεπό: Αστέρας B' ΑΚΤΟR

Play Off Βορρά (23/2)

Ηρακλής-ΑΕΛ (11:45, ΣΚΑΪ)

Καμπανιακός-Μακεδονικός (11:45)

Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα

Play Out Βορράς (23/2)

Διαγόρας Ρόδου-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (15:00)

Νίκη Βόλου-Καβάλα (15:00)

Ρεπό: ΠΑΟΚ Β'

Οι βαθμολογίες που ξεκινούν τα Play Off και τα Play Out

Play Off Νότος

1. Κηφισιά 23 (45)

2. Καλαμάτα 22 (43)

3. Πανιώνιος 17 (34)

4. Αιγάλεω 12 (23)

5. Ηλιούπολη 10 (20)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.

Play Off Βορρά

1. ΑΕΛ 24 (48)

2. Ηρακλής 18 (36)

3. ΠΑΣ Γιάννινα 16 (31)

4. Μακεδονικός 14 (27)

5. Καμπανιακός 13 (26)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια.

Play Out Νότος

6. ΑΕΚ Β' 10 (19)

7. Χανιά 9 (17)

8. Αστέρας Β' AKTOR 8 (15)

9. Παναργειακός 8 (15)

10. Παναχαϊκή 7 (14)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ομάδες στην κανονική διάρκεια.

Play Out Βορράς

6. Νίκη Βόλου 11 (21)

7. ΠΑΟΚ Β' 10 (20)

8. Διαγόρας 8 (16)

9. Καβάλα 6 (12)

10. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 4 (8)

*Σε παρένθεση οι βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ομάδες στην κανονική διάρκεια.