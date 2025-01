Κάτω από το έντονο ταμπεραμέντο και τα ξεσπάσματά του, κρύβεται ένας χαρακτήρας με νοοτροπία και... συμπεριφορά νικητή. Κυρίως, όμως, ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολλά κι έχει γευτεί από έφηβος το σκληρό πρόσωπο της απώλειας, μένοντας ορφανός και χάνοντας ένα από τα αδέρφια του πριν κλείσει τα 18 του χρόνια.

Ένας άνθρωπος με τέτοια βιώματα είναι λογικό κι επόμενο να έχει χαλυβδώσει την ψυχή του για να βρει τη δύναμη να συνεχίσει προς τον στόχο, να νικά υπερβαίνοντας εμπόδια. Κι από την άλλη, έχει μάθει να φιλτράρει τις εκδηλώσεις χαράς, να κρύβει το χαμόγελο πίσω από το βλοσυρό βλέμμα. Να αναγνωρίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώσει άμυνες και να δείξει την εύθυμη πλευρά του.

bwin - Παρακολούθησε αγώνες των σημαντικότερων διοργανώσεων από τον υπολογιστή ή το κινητό σου σε live streaming*!

Η κατάκτηση του Σούπερ Καπ στον τελικό απέναντι στην Ίντερ λειτούργησε ως το απόλυτο διαπιστευτήριο του πόσο «σκληρόπετσος» είναι. Καθ' όλη την εβδομάδα εκδήλωσε συμπτώματα γρίπης, την ημέρα του τελικού κάθισε στον πάγκο με πυρετό, αλλά η «τριβή» μιας τόσο απαιτητικής εβδομάδας στη νέα δουλειά δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να λιγοψυχήσει. Πόσω μάλλον στον Κονσεϊσάο.

🔴⚫️ Conceicao spilling blood for this Milan.



Getting medical treatment with his players cheering him on @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/z9xVknI8za