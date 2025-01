Μίλτος Τεντόγλου στο Gazzetta: «Δεν με νοιάζει να νικάω, με νοιάζει να μην χάνω»

«Καίγομαι στα games, έχω φτάσει Diamond 2 στο LOL δεν είμαι κανένας νουμπάς - Στην αναρρίχηση με κερδίζουν σχεδόν όλοι»

Αυτό που φοράς πάνω στη μπλούζα σου, σήμερα, είναι videogame. Καίγεσαι στα games;

«Αυτό είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, αυτή τη στιγμή. Είναι το Path of Exile 2. Έχω 3000 ώρες στο PoE το 1 και τώρα βγήκε το 2 και παίζω full.

Καίγομαι γενικά ναι. Παίζω περίπου 6 ώρες τη μέρα, άμα έχω διπλή προπόνηση ίσως να παίζω λιγότερο. Το Σαββατοκύριακο παίζω περισσότερο, μ' αρέσει την Κυριακή να παίζω που είναι το ρεπό μου.

Τους ψήνω όλους, είμαι πολύ καλός να τους πείθω να παίζουμε παιχνίδια μαζί».

Και όχι μόνο αυτά τα παιχνίδια, τους πείθεις και έχετε κάνει γκρουπ στίβου για αναρρίχηση…

«Ναι, ναι. Πηγαίνουμε αναρρίχηση, σε κλειστό χώρο είναι indoor γυμναστήριο, και κάνουμε boulder. Και τους έχω πείσει όλους, τους έχω πάρει όλους. Όποιον βλέπω μπροστά μου του λέω, “Ε, θέλεις να ‘ερθεις;”, κι έρχονται».

Εκεί είσαι ο καλύτερος;

«Όχι. Δεν είμαι καλός».

Ποιοι σε νικάνε;

«Σχεδόν όλοι. Συνεχίζω, όμως, θα τους κερδίσω καμιά μέρα. Δεν έχω δύναμη στα χέρια. Δεν πιάνομαι καλά άλλα έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Από τον Σεπτέμβριο ξεκίνησα, πηγαίνω μία φορά τη βδομάδα. Ξεκίνησα με το ζόρι να κάνω τη δυσκολία 2 και τώρα κάνω δυσκολία 4. Άρα τουλάχιστον βελτιώθηκα. Με μία φορά τη εβδομάδα δεν βελτιώνομαι, στα αλήθεια. Κάνω, πιάνεται λίγο το χέρι μου και μετά περνάνε τόσες πολλές μέρες που ξεκινάω από το 0 ξανά.

Δεν το νοιάζουν τον Πομάσκι τα χέρια μου, είναι ΟΚ που πηγαίνω αναρρίχηση. Τα πόδια μου είναι πολύ γυμνασμένα, δεν παθαίνουν τίποτα».

Ο ΛΕΞ έβγαλε νέο δίσκο και σε ανέφερε σε ένα κομμάτι. Γενικά, οι Έλληνες ράπερς σε εκτιμούν και έχουν και τον δικό σου σεβασμό γιατί τους ακούς από μικρός.

«Ναι! Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Λεξ, εννοείται, που με ανέφερε στο κομμάτι του, χαίρομαι. Το έχει κάνει και ο Iratus το 2021.

Πρώτος απ' όλους, όμως, το έχει κάνει ένας ξάδερφος μου που έκανε ραπ. Το 2017, που δεν ήμουν γνωστός τότε αλλά είχα κερδίσει το Ευρωπαϊκό των εφήβων και είχε έρθει εκεί να με δει».

Έχεις μιλήσει με κάποιον από αυτούς;

«Μου έχει στείλει ο Λεξ, και με τον Iratus έχω μιλήσει αρκετές φορές.

Πέρα από αυτούς εγώ από μικρός άκουγα κι άλλους ράπερ. Ο Anser είναι από τους αγαπημένους μου, Ταφ Λάθος. Όταν ήμουν πολύ μικρός άκουγα και τον Iratus με τον Full Face, με τον Tiny Jackal, Ραψωδό Φιλόλογο, Killah P, Mικρό κλέφτη, Βόρεια Αστέρια. Μου άρεσαν. Και τώρα, στο αμάξι θα βάλω τέτοια να ακούσω ναι.

Στο σπίτι δεν ακούω πολλή μουσική γιατί όταν παίζω games δεν μου αρέσει να ακούω μουσική, με αποσυντονίζει λίγο γιατί ακούω και τους φίλους μου στο Discord, ακούω και το παιχνίδι. Και αν ακούω και μουσική δεν μπορώ να συγκεντρωθώ».

Υπάρχει κάτι που δεν ξέρει κανείς για σένα και μπορείς να μας το πεις. Να κλείσει η συνέντευξη με ένα ακραίο μυστικό από Μίλτο Τεντόγλου.

«Δεν ξέρω…».

Τι rank είσαι στο LOL;

«Αυτό είναι μυστικό. Ωραία, να το πω. Να πω στον κόσμο τα παιχνίδια που παίζω, για να μην νομίζουν ότι είμαι κανένας νουμπάς.

Αυτή τη στιγμή στο League είμαι Diamond 4. Παίζω EDC. Το peak μου είναι Diamond 2, έχω φτάσει πριν από ένα ή δύο χρόνια. Δεν παίζω τόσο πολύ LOL αυτή τη στιγμή, παίζω Path of Exile. Έχω παίξει και DOTA, εννοείται. Έχω κοντά στις 1000 ώρες DOTA. Counter Strike, Valorant, PUBG,έχω πολλές ώρες σε αυτά τα παιχνίδια.

Μου αρέσουν τα χαζοπαίχνιδα, λέγονται Foddian Games.Είναι σπαστικά παιχνίδια, δύσκολα και τα έχω τερματίσει σχεδόν όλα αυτά. Pogostuck, Getting Over It, Jump King, Get to Work. Πιο παλιά επίσης έπαιζα πολύ από την Blizzard τα παιχνίδια, ήμουν πολύ καλός σε αυτά αλλά αυτή την εταιρεία δεν την παίζω πια.

Είμαι ανταγωνιστικός, παίζω competitive games περισσότερο ή δύσκολα games. Αν παίζω και σε single player game θα είναι κάποιο πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα το έχουν τερματίσει, για παράδειγμα, το 0,5% των παικτών ή το 2% των παικτών, κάτι τέτοιο».