Για τη μικρή Εβίνα και το «me against myself»

Από ποιο λάθος σου πήρες το μεγαλύτερο μάθημα;

«Χωρίς να θέλω να δώσω λεπτομέρειες, θα σου πω το εξής: Κάποια στιγμή πίστεψα ότι είχα μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που πραγματικά είχα. Υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου. Θεώρησα πως, επειδή είμαι αυτή που είμαι, δεν θα με αγγίξουν. Εκεί έκανα λάθος. Έδωσα μάχες που συνειδητοποίησα αργότερα ότι δεν ήταν δικές μου για να δώσω! Από αυτό πήρα το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου: μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου και επίλεξε ποιες είναι οι μάχες που αξίζει να δώσεις. Δεν είναι όλες οι μάχες δικές σου. Αυτό μου πήρε πολλά χρόνια να το μάθω... Όταν θεωρούσα πως κάτι δεν ήταν σωστό και δίκαιο, ένιωθα την ανάγκη να το υπερασπιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι αυτή είναι μια μάχη που δεν έπρεπε να τη δώσω εγώ. Ας τη δώσει κάποιος άλλος. Δεν είναι όλες οι μάχες δικές σου! Το έμαθα αυτό πολύ αργά. Έγινε μέσα από λάθος χειρισμούς, έβαλα τον εαυτό μου σε λάθος καταστάσεις. Και πήρα το μάθημά μου».

Για πολλούς συνανθρώπους μας, επιτυχία είναι να πληρώνουν τους λογαριασμούς του μήνα. Πώς ορίζεις εσύ την επιτυχία;

«Θα συμφωνήσω μαζί τους. Όπως επίσης θα πω ότι επιτυχία είναι να μπορείς να σηκώνεσαι κάθε πρωί από το κρεβάτι. Δεν μπορούν όλοι να σηκωθούν το πρωί από το κρεβάτι. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι η ενσυναίσθηση ήρθε και με βρήκε λίγο αργότερα. Πρέπει να κοιτάς και λίγο γύρω σου, τι συμβαίνει, όχι μόνο εσένα. Σίγουρα ζεις στον μικρόκοσμό σου, δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή ενός άλλου. Βασικά, δεν πρέπει να ζήσεις τη ζωή κάποιου άλλου! Αλλά από την άλλη, δεν πρέπει να μην κοιτάμε τα απλά καθημερινά πράγματα που είναι ευλογία. Δηλαδή, επιτυχία για κάποιους ανθρώπους είναι να σηκωθούν το πρωί από το κρεβάτι τους! Και ξέρεις, ζούμε στην εποχή της κατάθλιψης και της πίεσης κι ακόμα και αυτό δεν είναι πια εύκολο.

Τώρα, επειδή το ανέφερες, αυτό και αν είναι επιτυχία! Το να πληρώνεις δηλαδή τους λογαριασμούς. Αυτό που ζούμε τώρα με την οικονομική κατάσταση, τις δυσκολίες, τους ανθρώπους που για να τα βγάλουν πέρα δουλεύουν ατελείωτα ,κάνουν δυο και τρεις δουλειές, βρίσκονται όλη μέρα στους δρόμους, που δεν έχουν χρόνο για τον εαυτό τους, δεν έχουν χρόνο να πάνε να παίξουν, δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να βγουν, να διασκεδάσουν, να πάρουν μια ανάσα… Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία να βγαίνει ο μήνας!

Οπότε αυτά για μένα δεν είναι καθόλου αμελητέα. Και όχι δεδομένα. Για μένα επιτυχία είναι να ξυπνάω το πρωί, να σηκώνομαι από το κρεβάτι, να μπορώ να επικοινωνώ την αγάπη μου με τους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε… Γιατί και αυτό, ξέρεις, δεν είναι δεδομένο. Να μπορώ να βγάζω τον μήνα και να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου, όποιες και αν είναι αυτές. Και σίγουρα να συνεχίσω να σέβομαι και να εμπνέομαι για να μπορώ να βελτιώνομαι. Στα είπα όλα μαζί»!

Μίλησες πριν για τις μάχες που πρέπει να επιλέξουμε. Ποια ήταν όμως η πιο μεγάλη μάχη της ζωής σου;

«Νομίζω ισχύει με κάθε άνθρωπο, δεν θα πρωτοτυπήσω. Έχω ένα μότο, από πολλά χρόνια πριν, ότι όλες οι μάχες μέσα μας γίνονται. Το να κάτσεις μπροστά στον καθρέφτη και να δεις πραγματικά αυτό που πρέπει να δεις, δεν νομίζω ότι το πετυχαίνουν όλοι. Το θέμα είναι να κάτσεις και να ακούσεις τις μάχες που γίνονται μέσα σου. Να παρατηρήσεις τους εαυτούς που έχεις. Όλοι έχουμε πολλούς εαυτούς. Να δεις ποιος θέλει και ποιος μπορεί να κυριαρχήσει. Γιατί ούτε αυτό είναι δεδομένο... Όλες οι μάχες μέσα μας γίνονται. Και μετά βγαίνουν προς τα έξω και καθρεφτίζονται. Κάνουν προβολές. Αυτό γίνεται... Εγώ λοιπόν, έχοντας αυτό το μότο, κάποια στιγμή σε ώριμη ηλικία, έκανα και το πρώτο μου τατουάζ, το "me against myself". Γιατί πραγματικά είσαι εσύ εναντίον του εαυτού σου πάντα.

Πάντως, η πρώτη μεγάλη μάχη που έπρεπε να δώσω ήταν να πείσω τον πατέρα μου και την οικογένειά μου ότι θέλω να παίξω μπάσκετ, στην ηλικία των 16 ετών. Έπρεπε να κερδίσω αυτή τη μάχη! Να μην με σταματήσουν, να μην μου το απαγορεύσουν. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα σημερινά παιδιά, αλλά στα 16 μου, με τον πατέρα μου να έχουμε δύο γενιές διαφορά... Υπήρχε μια δυσκολία στο να επικοινωνήσεις ή να πεις: "Εγώ θέλω να παίξω μπάσκετ"! Καταλαβαίνεις ότι το "εγώ θέλω να παίξω μπάσκετ" ήταν από μόνο του πρόβλημα. Δεν υπήρχε αρκετή ενημέρωση, δεν υπήρχε πουθενά αυτό.

Έπρεπε να σταθώ απέναντι στους δικούς μου. Με όση ωριμότητα και άγνοια μπορεί να διαθέτεις στα 16 σου, λέγοντας: "Θέλω να παίξω μπάσκετ", που είναι κάτι άγνωστο και αβέβαιο! Όμως ένιωθα τις δονήσεις μέσα μου! Τις νιώθω ακόμα και τώρα ακούγοντας, για παράδειγμα, λέξεις όπως Εθνική Ελλάδας ή WNBA! Βλέπεις, ακόμα και τώρα σου μιλώ γι' αυτά και τα μάτια μου γυαλίζουν! Αυτό το αναγνώρισα. Ένιωθα τον σεισμό που γινόταν μέσα μου! Εκεί θέλω να πάω! Και μετά, σαν μεγάλη μάχη, θεωρώ τη μάχη που έδωσα να πείσω τους γύρω μου και να καθιερωθώ σε αυτόν τον χώρο».



Αν μπορούσες να καταρρίψεις μόνο ένα στερεότυπο όσον αφορά το μπάσκετ γυναικών, ποιο θα ήταν αυτό;

«Ότι οι γυναίκες δεν παίζουν μπάσκετ! Ότι το μπάσκετ είναι ανδρικό άθλημα. Όχι, δεν είναι ανδρικό άθλημα! Είναι ένα άθλημα που παίζουν άντρες και γυναίκες. Στην Ελλάδα, πολλές φορές ακούμε σχόλια που είναι απολύτως υποτιμητικά και βγάζουν απαξίωση για τα κορίτσια που έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο. "Α, παίζεις μπάσκετ; Μα είσαι γυναίκα"! Αυτό θα ήθελα να το καταρρίψω. Ναι, φυσικά παίζουμε μπάσκετ. Και μάλιστα, παίζουμε και καλό μπάσκετ! Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η στάση απέναντι στο γυναικείο φύλο. Και ξέρεις, έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που ήμουν παιδί και έγινα μεσήλικας, και ακούω ακόμα γονείς να λένε: "Μα τα κορίτσια δεν παίζουν μπάσκετ, η κόρη μου δεν θα παίξει μπάσκετ, είναι ανδρικό άθλημα". Δεν είναι ανδρικό! Τι είναι αυτό που τελικά καθορίζει τι είναι ανδρικό και τι είναι γυναικείο; Εγώ έχω επιχειρήματα για το ότι δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία αθλήματα... Σίγουρα υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι. ΟΚ, υπάρχουν διαφορές σε όσα βλέπεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κορίτσια δεν παίζουν μπάσκετ ή δεν μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Μπορεί να μην μπορώ να καρφώσω, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχω καλύτερο σουτ από πάρα πολλούς άντρες! Και Είμαι σίγουρη πως και οι άντρες συνάδελφοι μου θα συμφωνήσουν με αυτό!

Από τη μικρή Εβίνα που ξεκίνησε το μπάσκετ στη Γουμένισσα, τι έχει μείνει στη γυναίκα του σήμερα;

«Νομίζω ότι το πιο μαγικό σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι κρατώ μέσα μου πολύ έντονα τη μικρή Εβίνα! Πολλές φορές στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου, νιώθω ότι είμαι εκεί, είμαι αυτή... Κρατάω τα πάντα από τη μικρή Εβίνα, ένα παιδί που έκανε όνειρα, που δούλεψε σκληρά για να πιστέψει στον εαυτό της, που έδωσε τις μάχες της για να διεκδικήσει τα όνειρά της, που τράβηξε τον δρόμο της για να φτάσει στην άλλη άκρη του κόσμου, που τόλμησε να σηκώσει ανάστημα, που τόλμησε να επαναστατήσει, που έκλαψε και πόνεσε για να μάθει πως πρέπει να γίνει πιο δυνατή!

Αυτό είναι που σου είπα πριν. Η πρώτη μάχη που έπρεπε να δώσω με τον πατέρα μου δεν ήταν εύκολη για μένα τότε. Το να κάτσω απέναντί του, με τα τότε πατριαρχικά πρότυπα, και να βρω το θάρρος να του πω: "Θέλω να παίξω μπάσκετ", ήταν δύσκολο. Έπρεπε να μιλήσω για το απόλυτο όνειρό μου! Κρατάω την Εβίνα που έπρεπε να μάθει να διεκδικεί, που εμπνέεται και ενθουσιάζεται.

Πλέον, πώς αναγνωρίζω ότι θέλω να κάνω κάτι; Από το πως κάνει την καρδιά μου να χτυπάει... Ξέρεις πόσες γυναίκες και κορίτσια δεν τολμούν να πουν αυτό που θέλουν και ονειρεύονται; Και το αφήνουν να καταλήξει σε κλάμα, απογοήτευση και φόβο; Εγώ κρατάω μέσα μου αυτό το κοριτσάκι, προσπαθώ να το φροντίσω. Δεν είναι εύκολο. Το αναγνωρίζω. Και όταν εμφανίζεται, του δίνω τα εργαλεία που έχω αποκτήσει στην πορεία για να πάψει να είναι φοβισμένο.

Αυτό το παιδάκι θέλει να εξελιχθεί. Θέλει να είναι ανεξάρτητο από μικρή, θέλει να κάνει τις μικρές επαναστάσεις, θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, θέλει σεβασμό και όχι υποτίμηση επειδή απλά είναι γυναίκα. Εγώ το κρατάω αυτό το παιδάκι, είναι μαζί μου. Το βλέπεις, νομίζω, στα μάτια μου».