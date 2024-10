ΝΒΑ: Αυτό το δαχτυλίδι, ποιος θα το πάρει;

Κείμενα: Νίκος Καρφής, Σπύρος Μαρκεζίνης, Φωτεινός Τριγάζης, Αλέκος Χρυσικόπουλος

«Το μπάσκετ δεν είναι απλό σπορ. Είναι μια τέχνη που πρέπει να κατακτηθεί για να πετύχεις...» Η εν λόγω «ατάκα» ανήκει σ' έναν από τους καλύτερος (πλεόν) μπασκετμπολίστες που έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στα παρκέ του NBA. Του Στεφ Κάρι. Και αν μη τι άλλο η έναρξη της σεζόν 2024-25 στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έρχεται για να μας την υπενθυμίσει. Η στιγμή που όλοι οι μπασκετόφιλοι ανά την Υφήλιο περίμεναν πώς και πώς.

«It's that time of the year» που λένε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Με τους πρωταθλητές Μπόστον Σέλτικς να θέλουν να υπερασπιστούν το στέμμα τους. Τους (ακόμα πιο) ενισχυμένους Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς να ψάχνουν για τη μεγάλη ρεβάνς από τους χαμένους τελικούς. Τους Ντένβερ Νάγκετς να «γλυκοκοιτάζουν» την επιστροφή στον θρόνο ύστερα από δύο χρόνια. Τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο να περιμένουν στη... γωνία προκειμένου να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε κατάσταση ώστε να κάνουν τη δική τους αντεπίθεση ύστερα από τρία χρόνια εκτός νυμφώνος.

Και όχι μόνο. Σίξερς και Νικς από την Ανατολή ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ένα τελείως διαφορετικό προφίλ μετά τις σημαντικές κινήσεις που έκαναν στην Off Season, ενώ την ίδια ώρα η Δύση άρχισε ήδη να... φλέγεται. Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς του «πεινασμένου» Άντονι Έντουαρντς ετοιμάζουν τη δική τους αντεπίθεση, αν και υπάρχει μια τριάδα ομάδων όπως είναι οι Σανς, οι Θάντερ και οι Κινγκς που δεν θα αφήσουν καμία ευκαιρία να πάει χαμένη.

Λάβετε θέσεις λοιπόν. Γιατί η νέα σεζόν του NBA αναμένεται πιο συναρπαστική και πιο αμφίρροπη από ποτέ άλλοτε!