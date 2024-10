Το όνομα του Γκασανίγκα έχει ήδη περάσει στα βιβλία της ιστορίας για έναν σύλλογο που άφησε έκπληκτη όλη την Ευρώπη την περασμένη περίοδο. Το θαύμα της Τζιρόνα, που για σχεδόν έναν γύρο κατοικούσε στην κορυφή της La Liga και που εν τέλει κλείδωσε την τετράδα και την έξοδο στο Champions League, φέρει ανάμεσα στους πρωταγωνιστές τον Αργεντινό κίπερ, ο οποίος ελάχιστοι φαντάζονταν πως θα τα πήγαινε τόσο περίφημα όταν υπέγραφε στο κλαμπ στο... παρά ένα της μεταγραφικής περιόδου του 2022.

Η μέχρι τώρα παρουσία του στους Τζιρονίστες ήταν αυτό που έψαχνε σταθερά σε όλη την καριέρα του. Μια ομάδα στην οποία θα είναι το αδιαμφισβήτητο Νο1 και που θα βρίσκεται διαρκώς σε ρυθμό. Κάτι που για πολύ καιρό έμοιαζε μάταιο.

Ο Γκασανίγκα ξεκίνησε την καριέρα του από την τοπική ομάδα της πόλης Μέρφι στην Αργεντινή. Της πόλης στην οποία γεννήθηκε και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε αργότερα οι δρόμοι τους να συναντηθούν και στην Τότεναμ. Μέχρι να φτάσει εκείνη η στιγμή, ο Γκάσα είχε περάσει ήδη από πολλά κύματα..

Στα 15 του μετακόμισε μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του στην Ισπανία, υπογράφοντας στην Ακαδημία της Βαλένθια. Οι Νυχτερίδες δεν πείστηκαν για την προοπτική του και σε ηλικία 18 ετών, ο Γκασανίγκα έφυγε μόνος του για το Νησί. Με 50 ευρώ κυριολεκτικά στην τσέπη όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, καταστάλαξε στο Κεντ για λογαριασμό της Τζίλιγχαμ και ξεκίνησε από τη League Two την ανέλιξή του.

Η Σαουθάμπτον τον ανακάλυψε γρήγορα και το 2012 τον έκανε δικό της, δίχως όμως να τον εμπιστευτεί ποτέ για βασικό κίπερ. Το 2016 έφυγε ως δανεικός για την Έλτσε που τότε έπαιζε στη Segunda Division, στη μοναδική σεζόν που ένιωσε βασικός τερματοφύλακας. Με το πέρας εκείνης της σεζόν ήρθε το κάλεσμα του συμπολίτη του, «Ποτς» και στους Σπερς κατάφερε να γίνει περισσότερο γνωστός, φτάνοντς μέχρι τον τελικό του Champions League (ως παγκίτης).

1 - Paulo Gazzaniga is the first Spurs goalkeeper to keep a clean sheet away at Arsenal in any competition since November 1998, when Espen Baardsen did so at Highbury. Unlikely. pic.twitter.com/mGmWECvbq4