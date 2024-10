Elite League: Special αφιέρωμα στη νέα σεζόν

Το μπάσκετ έχει ξεκινήσει σε όλο τον κόσμο, με τα πρωταθλήματα να αρχίζουν τη νέα σεζόν το ένα μετά το άλλο. Κάπως έτσι ήρθε και η σειρά για την κατηγορία της Elite League για το 2024-25, σήμερα Σάββατο (5/10). Πέρυσι από την πρώτη κιόλας αγωνιστική μέχρι και το τελευταίο ματς για την άνοδο, πρόσφερε αρκετές συγκινήσεις και εκπλήξεις.

Συνολικά 15(+1) ομάδες ρίχνονται στη «μάχη» για τα εισιτήρια που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βρεθούν την επόμενη χρονιά στην κορυφαία εθνική κατηγορία. Το Gazzetta σας κάνει μία σύντομη παρουσίαση κάθε συλλόγου όπου θα πρωταγωνιστήσουν.

Το σύστημα διεξαγωγής παραμένει το ίδιο με πέρυσι. Δύο ομάδες θα πάρουν την άνοδο μέσα από το Final Four (μέσα από Play Off η πρόκριση) στο τέλος της σεζόν ενώ τέσσερεις θα υποβιβαστούν, οι δύο τελευταίες απευθείας και οι δύο άλλες μέσω των Play out.