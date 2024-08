Οι βόλτες στο δάσος, τα τατού με θέμα τον «Χάρι Πότερ», το σκι, το πινγκ πονγκ και η ιταλική κουζίνα

Στα εκτός ποδοσφαίρου τώρα ο Μαξ φαίνεται πως έχει δύο χόμπι. Το ένα είναι έγκεινται σε περιπάτους που αρέσκεται να πηγαίνει στο δάσος μαζί τη σύζυγό του αλλά και φίλους του, καθώς είναι κάτι που τον ηρεμεί και έτσι «καθαρίζει», σε ελεύθερη μετάφραση, το κεφάλι του από κάθε αρνητική σκέψη. Του αρέσει πολύ η φύση και δεν κρύβει πως μετά το τέλος της καριέρας του ενδέχεται να επιλέξει έναν αντίστοιχο τόπο διαμονής και όχι κάποια μεγαλούπολη.

Το έτερο είναι σειρές, τηλεοπτικές ή ταινιών, φαντασίας όπως το «Game of Thrones», το «House of the Dragon», το «Rings of Power» και άλλα παρεμφερή.

Πρόκειται για είδος που λατρεύει, ενώ ως αγαπημένη του του λογίζεται και μάλλον είναι το «Harry Potter».

Τα μυθιστορήματα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ που μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο τον καθήλωσαν και μεταξύ των πολλών τατουάζ που έχει «χτυπήσει» και τον εκφράζουν είναι δύο σύμβολα που βρίσκονται στα βιβλία και αφορούν τον πρωταγωνιστή τους, πιο συγκεκριμένα η «Χρυσή μπάλα στο Κουίντιτς» και το «Σύμβολο των Κλήρων του Θανάτου».

Το φαγητό που δεν λέει ποτέ «όχι» προέρχεται από την Ιταλία και είναι η Μπρουσκέτα Βιτέλο Τονάτο, μία συνταγή που θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα εδέσματα του καλοκαιριού. Ευρύτερα δε τον ελκύει η κουζίνα της γειτονικής χώρας, αν και ο ίδιος δεν το «έχει» με το μαγείρεμα.

Εδώ τώρα θα ανοίξουμε μία παρένθεση. Ισως και να μην γράφαμε λέξη από όλα τα παραπάνω - όπως και όσα ακολουθούν - εάν στα παιδικά του χρόνια τον «κέρδιζε» το σκι, αφού ασχολούνταν και με αυτό. Μάλιστα ήταν αρκετά καλός, ωστόσο στην πορεία του χρόνου έμεινε προσηλωμένος στη «Στρογυλή Θεά» και η ιστορία του «γράφθηκε» διαφορετικά.

Μπορεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια να μην ξεδιπλώνει συχνά τις ικανότητές του πάνω στο χιόνι, αλλά εκτός από το ποδόσφαιρο φαίνεται πως διαθέτει πολλές και στο πινγκ πονγκ, άρα αναμένουμε αρκετές αντίστοιχες «πράσινες μονομαχίες» κατά τη διάρκεια των αποστολών του Παναθηναϊκού.



