Κάθε αρχή και δύσκολη. Νόμος. Μετά από δύο σεζόν στην Τελστάρ μετακομίζει στη Γαλλία και τη Χάβρη που τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία και πίστεψε ότι στο πρόσωπό του βρήκε το διάδοχο του Ριάντ Μαχρέζ.

Η γαλλική περιπέτεια εξελίχθηκε, εντελώς, διαφορετικά από ότι περίμενε. Στις αρχές Οκτωβρίου έφυγε για τη Σουόνσι ο Αμερικανός προπονητής, Μπομπ Μπράντλεϊ, που τον έφερε στην ομάδα. Ο διάδοχός του Οσβάλντ Τανσό δεν μιλάει ούτε λέξη αγγλικά και δημιουργείται πρόβλημα επικοινωνίας. Επιπλέον, ο Τισουντάλι βρίσκεται σε διαμάχη με τον ατζέντη του, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μεταγραφή, αλλά πιστεύει ότι δικαιούταν το ένα τρίτο των χρημάτων που πλήρωσε η Χάβρη. Η διαμάχη μεταξύ των δύο κράτησε για περισσότερα από πέντε χρόνια και τελικά έληξε με μια φιλική διευθέτηση.

Στη Χάβρη υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, όμως το σώμα του ήταν αδούλευτο και η τακτική του παιδεία μηδαμινή. Ακολούθησαν διαδοχικοί δανεισμοί σε Καμπούλ (δεύτερη κατηγορία), Φένλο (πρώτη κατηγορία) και Ντε Γκράαφσχαπ (δεύτερη κατηγορία). Οι εμφανίσεις του με την τελευταία ομάδα έφεραν τη μεταγραφή στην Μπέερσχοτ. Στο Βέλγιο βρήκε την Ιθάκη του. Όχι από την αρχή. Αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία, πολλοί συμπαίκτες του δεν πείσθηκαν αντικρίζοντάς τον. Αρκετοί θα σκέφτηκαν: που τον πέτυχαν αυτόν τώρα; «Έμοιαζε σαν αστείος παίκτης», θυμάται ο αμυντικός Ντένις Πρισινένκο, που έγινε ένας από τους καλύτερους φίλους του Τισουντάλι.

bwin - Παρακολούθησε αγώνες των σημαντικότερων διοργανώσεων από τον υπολογιστή ή το κινητό σου σε live streaming*!

«Σκέφτηκα: ένας παίκτης από τη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει και πάρα πολλά. Στην πρώτη προπόνηση ήταν δραματικός στην πρώτη άσκηση, ένα rondo. Μετά παίξαμε ένα διπλό. Κάποια στιγμή έπαιξαν μια μπάλα στην πλάτη μου και είδα τον Ταρίκ να βρίσκεται δίπλα μου. Έβαλα το σώμα μου, αλλά ήταν πολύ γρήγορος για μένα, πέρασε την μπάλα από πάνω μου και σκόραρε. Τυχερό γκολ! Πέντε λεπτά αργότερα επιχείρησα να του κάνω ένα τάκλιν για να δείξω ποιος ήταν το αφεντικό, αλλά με ντρίμπλαρε και σκόραρε ξανά: 2-0. Σκέφτηκα: χμ, δεν είναι τόσο κακός παίκτης τελικά…».

Παρότι άφησε το στίγμα του στην Ντε Γκράαφσχαπ και την οδήγησε στην κορυφαία κατηγορία της Ολλανδίας, δεν πέτυχε το ίδιο την πρώτη σεζόν στην Μπέερσχοτ. Οι συμπαίκτες του έλεγαν ότι δεν τα βρήκε ποτέ με τον προπονητή, ούτε η άφιξη του Ερνάν Λοσάντα στη δεύτερη σεζόν τον βοήθησε στην αρχή. Εμεινε στην άκρη, δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου, εκείνο τον Ιανουάριο ήταν έτοιμος να φύγει για μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του Κατάρ. Το συμβόλαιο ήταν πολύ καλό, στη διάρκεια της χειμερινής προετοιμασίας αποχαιρέτησε τους φίλους του στην ομάδα, κάπως πρόωρα, γιατί τελικά η συμφωνία δεν προχώρησε.

Στο δεύτερο ματς μετά τη χειμερινή διακοπή, ο Τισουντάλι πέτυχε ένα γκολ παγκόσμιας κλάσης εναντίον της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Από τότε καθιερώθηκε και δεν ξαναβγήκε από την ενδεκάδα. Ο Λοσάντα τον χρησιμοποίησε περισσότερο ως «ψευτοεννιάρι» κάτι που λειτουργεί υπέροχα και δίνει στην Μπέερσχοτ τον τίτλο στη δεύτερη κατηγορία και την άνοδο.

Χάρη στον Λοσάντα, ο Ταρίκ βρήκε την καλύτερη θέση του στο γήπεδο: αυτή του ψευτοεννιαριού. Κάτι που εξέπληξε τον πρώτο του προπονητή στο Βέλγιο. «Στην αρχή της σεζόν έβαζα όλους τους παίκτες μου να συμπληρώνουν φυλλάδια με διάφορες ερωτήσεις, ώστε να τους γνωρίσω καλύτερα. Ανάμεσα στις ερωτήσει που απαντούσαν ήταν για το ποια είναι η δεύτερη και η τρίτη αγαπημένη τους θέση στο γήπεδο. Ο Ταρίκ δεν είπε ποτέ ότι ήθελε να παίξει ως επιθετικός ή δεύτερος επιθετικός, πάντα ήθελε να παίζει αριστερά ή δεξιά στα άκρα. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο ως “σκιώδης επιθετικός”, οπότε όλα τα εύσημα πάνε σε εκείνον για ότι πέτυχε στην καριέρα του», θυμάται ακόμη και σήμερα ο Στιν Βρέβεν.

Moroccan Winger, Tarik Tissoudali wins the Ebony Shoe Award for being the Best Player of African descent in the Belgium.



He had 27 goals, 9 assists for Gent this season. He is in the League's Best XI.



He won the 2021 Belgian Lion Award for being the Best Player of Arab origin. pic.twitter.com/pURlxNZeIf