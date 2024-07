Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην μπόρεσε χθες να είναι ο πρωταγωνιστής, όπως έχει συνηθίσει. Μπορεί η μοίρα να μην του επέτρεψε να οδηγήσει τους συμπαίκτες του στην «μάχη» αυτή μέχρι το τέλος. Όμως τελικά ο στόχος επετεύχθη χωρίς εκείνον, αλλά και για κείνον. Κι αυτό ακριβώς αποτελεί την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου γεγονότος. Αυτό είναι που κάνει τον 45ο αυτόν τίτλο πιο... γλυκό.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής ήταν εκείνος που μέχρι να πετύχει η ομάδα αυτή έβγαινε μπροστά. Μέσα στο γήπεδο, στις δηλώσεις μετά. Σ' όλα αυτά τα δύσκολα πρώτα χρόνια στην εθνική ομάδα, τα οποία κάποια στιγμή τον έφτασαν στο σημείο να να σκέφτεται να σταματήσει απ' αυτήν, εκείνος ποτέ δεν κρύφτηκε και λειτουργούσε σαν ασπίδα για τους συμπαίκτες του.

Τώρα ήταν η σειρά εκείνων, στην ίσως τελευταία παράστασή του με την εθνική ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση, να πάρουν το βάρος στις πλάτες τους και να του χαρίσουν αυτό που άξιζε απλόχερα. Να κάνουν εκείνοι την δουλειά γι' αυτό που ήταν πάντα εκεί γι' αυτούς. Για κείνον που τους οδήγησε στην κορυφή του κόσμου, όταν όλοι είχαν πάψει να πιστεύουν σ' αυτούς, ακόμη ίσως και οι ίδιοι.

Και το αλατοπίπερο στην όλη αυτή ιστορία είναι πως το 45ο ιστορικό αυτό τρόπαιο το χάρισε στον Μέσι η αγαπημένη του ομάδα. Εκείνη που τον ταλαιπώρησε περισσότερο απ' όλες. Εκείνη που τον πλήγωσε ανεπανόρθωτα ορισμένες στιγμές. Εκείνη εξαιτίας της οποίας έφτασε κάποια στιγμή να χαρακτηρίζεται «αποτυχημένος», επειδή δεν είχε κερδίσει κάποιο τρόπαιο μαζί της. Εκείνη εξαιτίας της οποίας αμφισβητήθηκε μέχρι και η αγάπη του για την πατρίδα του, επειδή ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ισπανία και την Μασία.

Εκείνη η ομάδα, την οποία αυτός δεν εγκατέλειψε ποτέ, ήρθε τώρα στο φινάλε να του χαρίσει μία ακόμη διάκριση, την οποία μπορεί να μην είχε ανάγκη για να αποδείξει το οτιδήποτε, αλλά άξιζε πέρα για πέρα.

🇦🇷 Lionel Messi, most decorated player with 45 titles including one more Copa América from tonight! ✨ pic.twitter.com/SXwpgGBesh