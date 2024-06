Σπανούλης - Περιστέρι: Δύο όμορφα χρόνια σταθερότητας και υπερβάσεων με... κερασάκι Final Four

H πρόοδος και η ευρωπαϊκή καταξίωση

Το Περιστέρι ήταν σταθερότατο εντός των τειχών στις δύο σεζόν με τον Σπανούλη στον πάγκο και κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση. Θα ήταν κάτι παραπάνω από... θαύμα να μπει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αφού τα μπάτζετ των αιωνίων και η υπεροπλία τους σε πολλά επίπεδα δεν συγκρίνονται με τις υπόλοιπες ομάδες της λίγκας.

Εκεί όπου θα μπορούσε να στοχεύσει για να δείξει την πρόοδο του και να ακουστεί το όνομα του ήταν η Ευρώπη και το BCL. Και οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης παρουσιάστηκαν... Άγγλοι στο ραντεβού τους, κάνοντας μια υπέρβαση. Πραγματοποίησαν ένα φοβερό ταξίδι που τους πήγε μέχρι και το Final Four. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, το Περιστέρι διεκδίκησε την κούπα κόντρα σε τρεις ισπανικές ομάδες.

Μπορεί να μην τα κατάφερε, αλλά έγραψε ιστορία αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχικά βρέθηκε στην φάση των 8 και στη συνέχεια, τρέλανε και πάλι τους οπαδούς του, αφού για πρώτη φορά ever πήγε και στο Final Four. Ένα αποτέλεσμα που ήρθε με την δουλειά του Σπανούλη και την ανταπόκριση των παικτών του στο πλάνο.

Όλα αυτά και ενώ την πρώτη του σεζόν, δεν είχε καταφέρει να περάσει από το play in. Στην σεζόν 2022-23, οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης αποκλείστηκαν με 2-1 στο play in με μειονέκτημα έδρας κόντρα στην Ντιζόν. Και ένα χρόνο μετά πέρασε από την φάση των 16, δεν... μάσησε στα προημιτελικά και έζησε το όνειρο του Final Four της διοργάνωσης, βγάζοντας τον κόσμο του στους δρόμους.

Σίγουρα ο Σπανούλης φεύγει από το Περιστέρι, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο, στην πρώτη του δουλειά της προπονητικής του καριέρας. Πλέον έχει μπροστά του το Προολυμπιακό τουρνουά, εκεί που θα κάνει τα πάντα για να οδηγήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μένει να δούμε ποιο θα είναι το νέο του προπονητικό βήμα στους πάγκους των συλλόγων.

Σπανούλης στο Περιστέρι

Nίκες: 57, Ήττες: 41

Φιναλίστ Κυπέλλου: 2023

Συμμετοχή στο Final Four BCL: 2024

Basket League: Τρίτη θέση (2023, 2024)