Καντέ, ένα παιδί που σε όλο το δρόμο χαμογελούσε

Κακή κουβέντα για εκείνον δεν έχει πει κανείς. Ο Τούχελ του λέει συνεχώς ότι πρέπει να μην χαμηλώνει το βλέμμα. Το καλύτερο παιδί του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, βρίσκεται με χαμόγελο και συστολή μπροστά στο τρόπαιο του Champions League...

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης

Απόλαυσε την διαδρομή του. Από τα πιο χαμηλά, στα πιο λαμπερά.

Από τις χαμηλές κατηγορίες της Γαλλίας, ο βραχύσωμος χαφ δεν ήταν απλά ένα παιδί – μάλαμα, αλλά και ένας εκπληκτικός μέσος. Ταχύτατος. Με σωστό διάβασμα του παιχνιδιού. «Σκούπα». Ό,τι έβλεπε και περνούσε κοντά του, ήταν εκεί για να το σταματήσει και να στείλει την μπάλα μπροστά.

Ο δυο φορές Πρωταθλητής Αγγλίας και μάλιστα με διαφορετικές ομάδες σε διαδοχικές σεζόν, έτοιμος για την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. Και ποιος να του τό 'λεγε ότι τα πράγματα θα εξελίσσονταν έτσι...

N'Golo Kante was MOTM in both semifinal legs against Real Madrid.



What a player pic.twitter.com/GZIfg35xI8