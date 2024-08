Η ψυχραιμία του Γιουσούφ Ντίκετς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο μικτό ομαδικό αγώνισμα 10 μέτρων με αεροβόλο πιστόλι, τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος μίλησε μετά την κατάκτηση του αργυρού Ολυμπιακού μεταλλίου τονίζοντας πως μπορεί να φαινόταν ήρεμος αλλά μέσα του επικρατούσε καταιγίδα!

Ο πλέον viral μετά την ψυχρή του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, Γιουσούφ Ντίκετς, μίλησε για την έκρηξη συναισθημάτων που επικρατούσε μέσα του όσο αυτός φαινόταν «παγωμένος» κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος.

Η φωτογραφία του Τούρκου σκοπευτή Γιουσούφ Ντίκετς την ώρα που αγωνίζεται με αεροβόλο πιστόλι έκανε το γύρο του διαδικτύου συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια για την παγερή στάση του.

Η φωτογραφία τον δείχνει να πυροβολά έχοντας το άλλο χέρι του αδιάφορα χωμένο στην τσέπη του, προκαλώντας αίσθηση συγέντρωσε πλήθος θαυμαστών στο διαδίκτυο. Ο 51χρονος Ντίκετς απέφυγε τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που έφεραν οι άλλοι αθλητές, δεν είχε φακό για μεγαλύτερη ακρίβεια, ειδικά γυαλιά ή κράνη για την αποφυγή του θορύβου που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοί του. Αγωνίζεται με απλά γυαλιά και τις κλασικές κίτρινες ωτοασπίδες.



«Εκείνη τη στιγμή, όλοι λένε ότι φαινόμουν πολύ ήρεμος, αλλά στην πραγματικότητα, μαίνονταν καταιγίδες μέσα μου.

Νομίζω ότι η πόζα μου στη σκοποβολή αντιπροσώπευε πολύ καλά το Ολυμπιακό πνεύμα: το δίκαιο παιχνίδι, η απλότητα, η σαφήνεια και η φυσικότητα. Γι' αυτό τράβηξε τόση προσοχή» είπε ο Ντίκετς, που ήταν αξιωματικός της Τουρκικής Χωροφυλακής.

Η δημοτικότητα του Ντίκετς ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από τις αλληλεπιδράσεις του με τον Έλον Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Μοιράζοντας μια φωτογραφία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Ντίκετς είπε:

«Γεια σου Έλον, πιστεύεις ότι τα μελλοντικά ρομπότ μπορούν να κερδίσουν μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα χέρια στις τσέπες; Τι θα λέγατε να το συζητήσουμε στην Κωνσταντινούπολη, την πολιτιστική πρωτεύουσα που ενώνει τις ηπείρους; @elonmusk.»

Ο Μασκ απάντησε: «Τα ρομπότ θα χτυπούν το κέντρο κάθε φορά».

Aκόμη και ο «χρυσός» ολυμπιονίκης, ο Σουηδός Ντουπλάντις, μετά τη δική του νίκη, όταν κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ, έκανε την πόζα του Τούρκου σκοπευτή και φυσικά ο Ντίκετς το σχολίασε: «Είναι ωραίο να βλέπεις ότι οι καλοί άνθρωποι νιώθουν κοντά ο ένας στον άλλον».

Ο Ντουπλάντις μάλιστα λίγες μέρες αργότερα έκανε αναδημοσίευση το tweet που είχε κάνει ο Ντίκετ προκειμένου να τον συγχαρεί και το συνόδευσε γράφοντας «ο άνθρωπος μου»

Επίσης δεν ήταν λίγοι και οι άλλοι αθλητές που μετά τη νίκη τους έκαναν τη διάσημη πόζα του Ντίκετς.

Yes, it's a thing.



Athletes at the Olympics and beyond are striking the cool stance of Turkish silver medalist Yusuf Dikec, who broke the internet. 🇹🇷#Paris2024 pic.twitter.com/QnFjplQcPt