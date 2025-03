Ιμάν Κελίφ: «Δεν είμαι τρανσέξουαλ και οι δηλώσεις του Τραμπ δεν με φοβίζουν»

Η Ιμάν Κελίφ παραχώρησε συνέντευξη μιλώντας μεταξύ άλλων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, αλλά και για τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ σχετικά με τις τρανς αθλήτριες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να υπογράφει διατάγματα που αντιβαίνουν στους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με αφορμή τη νέα του απόφαση, με την οποία απαγορεύει σε τρανσέξουαλ αθλήτριες να μετέχουν σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις, η Ιμάν Κελίφ μίλησε για το αν νιώθει απειλή εν όψει των Ολυμπιακών στις ΗΠΑ αλλά και για τις επιθέσεις μίσους που δέχεται από τότε που πήρε το «χρυσό» στο άθλημα της πυγμαχίας στο Παρίσι.

Η Αλγερινή μποξέρ στη συνέντευξή της στο ITV για ακόμα μία φορά ήρθε στη δύσκολη θέση να παραδεχθεί ότι δεν είναι τρανσέξουαλ, δηλώνοντας παράλληλα ότι οι ρητορικές και οι ακραίες απόψεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών δεν την αγγίζουν και δεν τής προκαλούν φόβο. Αντίθετα, είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει δεύτερο σερί «χρυσό» στο άθλημά της, υπερασπιζόμενη και στο Λος Άντζελες το τίτλο της.

«Όπως λέμε στην Αλγερία, όσοι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν δεν πρέπει να φοβούνται. Το τι λέει ο Τραμπ δεν με αφορά και δεν με φοβίζει. Θα πάω για το δεύτερο χρυσό μετάλλιο, φυσικά. Στην Αμερική, στο Λος Άντζελες Θα υπερασπιστώ με όλη μου τη δύναμη αυτό το χρυσό μετάλλιο. Πιστεύω ότι αν η παλιά Ιμάν λειτουργούσε με 50% των δυνατοτήτων της, τότε η σημερινή Ιμάν είναι ακόμη πιο αποφασισμένη», δήλωσε μεταξύ άλλων η Αλγερινή Ολυμπιονίκης.

Imane Khelif, the Algerian boxer who won gold at the Paris Olympics amid a bitter gender eligibility row, speaks exclusively to @stevescott_itv about aiming to retain her title at LA 2028, why she isn’t intimidated by President Trump and how the ‘campaign’ against her in Paris… pic.twitter.com/aFNU13yeQf