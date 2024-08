Τελικά η Κελίφ είναι τόσο ανίκητη; Οι ήττες της και τί είπε η τελευταία που την κέρδισε (vids)

Εδώ και δύο μέρες, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, είτε ασχολείται, είτε όχι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μιλάει για την παρουσία της Ιμάν Κελίφ και το πόσο άδικο είναι να συμμετέχει σε γυναικείους αγώνες πυγμαχίας.

Άλλοι μιλάνε για «τρανσέξουαλ», άλλοι για άνδρα και άλλοι για το πόσο ανίκητη είναι... Για τα δύο πρώτα, απάντηση μπορείτε να βρείτε στο θέμα του Ιάσονα Θέριου που τα εξηγεί όλα, ενώ για το τρίτο αρκεί ένα google search. Στις πρώτες επιλογές των αποτελεσμάτων θα βρει κάποιος το βιογραφικό της στην wikipedia και διαβάζοντάς το, θα διαπιστώσει πως δεν αυτό που παρουσιάζεται..

Αποκάλυψη: Η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας κατήγγειλε στην IBA την συμμετοχή της intersex Ιμάν Κελίφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια

Το 2018 αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του IBA Women's World Boxing Championship από την Καρίνα Ιμπραγκίμοβα, ενώ το ίδιο συνέβη ένα χρόνο μετά από την Νατάλια Σαντρίνα. Το 2021 εκπροσώπησε την Αλγερία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου έφτασε μέχρι τα προημιτελικά όπου και αποκλείστηκε από την Κέλι Χάρινγκτον, ενώ το 2022 στον τελικό του IBA Women's World Boxing Championship έχασε από την Άμι Μπρόντχαστ.

Άρα, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι ήττες και οι αποκλεισμοί δεν είναι άγνωστες λέξεις για την 25χρονη πυγμάχο από την Αλγερία.

Μάλιστα, προς υπεράσπισή της, έσπευσε και η τελευταία αθλήτρια που την κέρδισε, η Άμι Μπρόντχαρστ. Με ανάρτησή της στο Twitter, η Ιρλανδή έγραψε...

«Εχω πολλούς ανθρώπους που μου στέλνουν μηνύματα για την Ιμάν Καλίφ. Προσωπικά δεν νομίζω πως έκανε κάτι για να «κλέψει». Νομίζω πως έτσι γεννήθηκε και δεν είναι κάτι που το ελέγχει. Το γεγονός οτι έχει χάσει από 9 γυναίκες πιο πριν, τα λέει όλα».

Have a lot of people texting me over Imane Khelif. Personally I don’t think she has done anything to ‘cheat’. I thinks it’s the way she was born & that’s out of her control. The fact that she has been beating by 9 females before says it all.