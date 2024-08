Η Ιταλίδα, Αντζελίνα Καρίνι στην πρώτη γροθιά που δέχθηκε από την Αλγερινή intersex πυγμάχο, Ιμάνε Χελίφ, έφυγε άρον άρον από το ρινγκ.

Η Ιταλίδα, Αντζελίνα Καρίνι είχε την ατυχία να βρεθεί απέναντι στην Αλγερινή intersex (άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλο τους, με αποτέλεσμα να μην παραπέμπουν στον κλασικό ιατρικό ορισμό των αρσενικών και θηλυκών σωμάτων) πυγμάχο, Ιμάνε Χελίφ σε αγώνα για τη φάση των «16» στα 66κ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Καρίνι δεν άντεξε περισσότερο από 46 δευτερόλεπτα στο ρινγκ, τη στιγμή που δέχθηκε την πρώτη γροθιά, σήκωσε τα χέρια της και αποχώρησε, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Μπήκα στο ρινγκ για να αγωνιστώ, δεν τα παράτησα, όμως έχω νιώσει τέτοια γροθιά» δήλωνε μετά η Ιταλίδα πυγμάχος.

