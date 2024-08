Ο Ανδρέας Κατζουράκης έκανε τρομερό αγώνα απέναντι στον Ρόμπερτ Τέρι και επικράτησε, κάνοντας το 14/14 στην επαγγελματική του καριέρα στην πυγμαχία, καθώς εξασφάλισε και την παρουσία του στον τελικό του τουρνουά της Overtime.

Σε έναν αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου που διεξήχθη στις ΗΠΑ, ο Ανδρέας Κατζουράκης κατάφερε να κάνει εκπληκτική εμφάνιση και να «λυγίσει» τον Ρόμπερτ Τέρι στον μεγάλο ημιτελικό του τουρνουά της Overtime.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε έναν φοβερό αγώνα και κατάφερε να επικρατήσει του αντιπάλου του ο οποίος η αλήθεια είναι πως αγωνίστηκε επίσης σε υψηλό επίπεδο. Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Κατζουράκη να παίρνει εν τέλει τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά της Overtime με split decision.

Για τον Κατζουράκη αυτή ήταν η 14η νίκη σε ισάριθμους αγώνες που έχει δώσει στην επαγγελματική του καριέρα ως πυγμάχος, παραμένοντας ακόμα αήττητος!

Andreas Katzourakis's body work gets him the SD nod against Robert Terry in a much tougher fight than those two 98-92 scorecards would indicate.#boxing #otxboxing #daznboxing pic.twitter.com/KebuRcSSEP