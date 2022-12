Ο Τάισον Φιούρι νίκησε τον Κισόρα στο Tottenham Hotspur Stadium και διατήρησε τον τίτλο WBC στα βαρέα!

Μετά τις 23 Απριλίου ο Τάισον Φιούρι επέστρεψε στα ρινγκ. Ο Gypsy King ύστερα από 10 γύρους νίκησε τον Ντέρεκ Κισόρα και διεύρυνε το αήττητο σερί του.

Πλέον μετράει 33 νίκες και 1 ισοπαλία στην επαγγελματική του πορεία που ξεκίνησε το 2008.

Αυτή, μάλιστα, ήταν η 3η φορά που νίκησε τον Κισόρα. Η πρώτη ήταν το 2011 στο Ουέμπλεϊ κι άλλη στο ExCeL το 2014.

Μάλιστα, μετά το ματς, ο Κισόρα ευχαρίστησε τον Φιούρι για την ευκαιρία να μοιραστούν πάλι το ίδιο ρινγκ ενώ ο πρωταθλητής στα βαρέα πήγε στα αποδυτήρια του αντιπάλου του και μοιράστηκαν μερικές στιγμές μαζί με τα παιδιά τους.

