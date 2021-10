Μάικ Τάισον: Θα έπαιζε μ' ένα από τα αδέρφια Πολ, διότι... είναι πολλά τα λεφτά! (vid)

Ο Μάικ Τάισον μίλησε για την... κατάντια της πυγμαχίας, ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι θα έπαιζε μ' έναν από τους αδερφούς Πολ μόνο και μόνο για τα λεφτά.

Ο θρυλικός Μάικ Τάισον δηλώνει πρόθυμος να μπει στο ρινγκ μ' ένα από τα αδέρφια Πολ, καθώς αυτό θα μπορούσε να του αποφέρει μεγάλη μια επιταγή με πολλά - πολλά μηδενικά.

Σ' ένα από τα επεισόδια του της εκπομπής Hotboxin με οικοδεσπότη τον Φρέντι Γκιμπς και Τάισον άρχισαν να σχολιάζουν για το πώς έχει «πέσει η πυγμαχία».

«Απλώς πρέπει να συνδυάσουν τους σωστούς αγώνες, φίλε. Ξέρεις τι λέω; Βαρέθηκα να βλέπω όλους αυτούς τους τσακωμούς του Τζέικ Πολ και όλα αυτά τα σκατά».

«Λοιπόν, αυτός είναι αγώνας για τα χρήματα», απάντησε ο Τάισον και συνέχισε: «Αυτοί είναι οι αγώνες που βγάζουν χρήματα. Αυτά τα παιδιά έχουν 75 εκατομμύρια ανθρώπους που τους παρακολουθούν».

Ο Γκιμπς... σήκωσε το γάντι και στη συνέχεια ρώτησε τον Τάισον αν ήταν ανοιχτός να πολεμήσει τον Τζέικ ή τον αδερφό του, Λόγκαν Πολ.

«Ω ναι. Αυτό θα ήταν για πολλά χρήματα». Όσο για το αν έχουν τα κότσια να μπουν στο ρινγκ μαζί του, ο Τάισον, φαίνεται βέβαιος πως: «100 εκατομμύρια δολάρια; Θα κάνουν τα πάντα».

Mike Tyson says he's down to fight one of the Paul brothers 👀



Details: https://t.co/nC5kOa4WP8 pic.twitter.com/9eKXsroQsP