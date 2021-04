Κβαρατσκέλια: Ο εξτρέμ που... τους έπιασε όλους στον ύπνο (vids)

Ο Γεωργιανός ποδοσφαιριστής μετά την παράσταση που έδωσε απέναντι στην Ισπανία την περασμένη Κυριακή σκοράροντας και αγχώνοντας τρομερά τους Ίβηρες μέχρι να πάρουν τη νίκη, πέτυχε και το γκολ της εθνικής ομάδας της πατρίδας του απέναντι στην Εθνική μας το βράδυ της Τετάρτης στην Τούμπα, υποχρεώνοντας την «γαλανόλευκη» σε πολύ κακή ισοπαλία (1-1).

Ο Λουίς Ενρίκε δεν τον είχε προσέξει, αιφνιδιάστηκε, τον έμαθε, προειδοποίησε τους υπόλοιπους, όμως η ορμή του μικρού και ο ενθουσιασμός στο παιχνίδι του, επαληθεύτηκε και απέναντι στο σύνολο του Φαν'τ Σχιπ.

Μόνο τυχαίος δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να σκοράρει απέναντι στην Εθνική μας ομάδα. Με σπριντ από αριστερά, αλλαγή κατεύθυνσης, κίνηση κεντρικά και δυνατό σουτ προς την εστία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Ο Κβαρατσκέλια συνηθίζει να κάνει αυτό ακριβώς το σλάλομ και ίσως στην «γαλανόλευκη» θα έπρεπε να το περιμένουν και να το προσέξουν πολύ περισσότερο.

Ως εξτρέμ συνηθίζει να συγκλίνει προς το κέντρο κι όχι να παίρνει τον χώρο από την πτέρυγα στην οποία θα βρεθεί. Ακόμα κι αν δεν κάνει κίνηση για να βρεθεί σε πιο πλεονεκτική θέση ώστε να σουτάρει προς την εστία, θα φροντίσει τουλάχιστον να πατάει περιοχή για να γίνει πιο εύκολο και πιο επικίνδυνο το γύρισμα αναζήτησης κάποιου συμπαίκτη του ώστε να επιτευχθεί το γκολ. Μπορεί να σκόραρε απέναντι σε Ισπανία και Ελλάδα, όμως, με την Ρούμπιν Καζάν βοηθάει περισσότερο στο «σερβίρισμα», έχοντας 8 ασίστ, με τα τέρματα που έχει πετύχει να είναι 3 σε 20 αγώνες.

Σκοράροντας απέναντι στην Ισπανία και κάνοντας τους Ίβηρες με την ψυχή στο στόμα και ένα λάθος του τερματοφύλακα της Γεωργίας να πάρουν την πρώτη τους νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022, ο Κβαρατσκέλια κατάφερ ενα κεντρίσει το ενδιαφέρον του Λουίς Ενρίκε.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των Ισπανών αναφέρθηκε στον 20χρονο ποδοσφαιριστή μετά από εκείνο το παιχνίδι, φανέρωσε πως εκτίμησε τις ικανότητές του, προετοίμασε τον κόσμο για όσα θα μπορεί να δει από τον νεαρό παίκτη εφόσον εκείνος συνεχίσει να δουλέυει και δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ήταν ο καλύτερος παίκτης τους, έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο παρά το γεγονός πως είναι μόλις 20 ετών, έδειξε τι είναι ικανός να πετύχει αν συνεχίσει να βελτιώνεται και θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση...» ήταν το σχόλιο του Λουίς Ενρίκε για τον Γεωργιανό που δικαίως έστρεψε πάνω του το ενδιαφέρον του Τύπου και του κόσμου...

Βλέποντας την εμφάνιση του νεαρού εξτρέμ στην αναμέτρηση με τους Ισπανούς πριν από λίγες μέρες και προτού ο Κβαρατσκέλια αντιμετωπίσει και την Ελλάδα σκοράροντας απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ήταν λογικό ο κόσμος να θελήσει να μάθει περισσότερα γι' αυτό το παιδί. Και μπορεί οι συμπατριώτες του αλλά και οι Ρώσοι να τον γνωρίζουν από τη μέχρι στιγμής καριέρα του, έχοντας αγωνιστεί σε Ντινάμο Τιφλίδας, Ρούσταβι, Λοκομοτίβ Μόσχας και τώρα να είναι στην Ρούμπιν, όμως, η Ευρώπη δεν τον ήξερε. Και πιάστηκε απροετοίμαστη.

Στο transfermarkt οι αναζητήσεις με το όνομά του πήραν φωτιά για να μάθουν όσοι τον παρακολούθησαν κάτι περισσότερο για την διαδρομή του, αυτή την σύντομη που έχει καταγράψει αφού πρόκειται ακόμα για νεαρό παιδί. Έχει συμβόλαιο με την Ρούμπιν μέχρι και το 2024, η αντικειμενική του αξία θα έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια με τα οποία είχε κοστολογηθεί τον περασμένο Δεκέμβρη, έχει αναδειχθεί ποδοσφαιριστής της χρονιάς για την Γεωργία μέσα στο 2020 και το 2019 είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ρωσίας ως κάτοικος Μόσχας για λογαριασμό της Λοκομοτίβ.

After his brilliant game against Spain, Khvicha Kvaratskhelia is the 2nd most watched player of the last 24h on the @Transfermarkt website pic.twitter.com/lz5WGQPxSc

— Driblab (@driblab) March 29, 2021