Η Ισπανία και η Ουγγαρία συνθέτουν το 2ο ημιτελικό ζευγάρι στο τουρνουά πόλο γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.

Όπως πέρυσι στην Ντόχα, έτσι και τώρα στη Σιγκαπούρη η ημιτελική φάση έχει τις ίδιες ομάδες, καθώς νωρίτερα η Ελλάδα θριαμβεύοντας επί της Αυστραλίας με 8-7 και οι ΗΠΑ νικώντας την Ιαπωνία με 26-8, είχαν πάρει την πρόκριση.

Η διαφορά με το παγκόσμιο στην Ντόχα ήταν στη σύνθεση των ζευγαριών, με την εθνική ομάδα να «λυγίζει» στα πέναλτι από την Ουγγαρία (13-11) καιτ τις ΗΠΑ να επικρατούν επί της Ισπανίας με 11-9.

Η μονομαχία ανάμεσα στην Ισπανία και την Ολλανδία κρίθηκε στα πέναλτι και τις Ισπανίδες να επικρατούν με συνολικό σκορ 15-13 (καν. αγ. 11-11). Η Ολλανδία, που προπονεί ο Ευάγγελος Δουδέσης, μετά το χρυσό μετάλλιο πριν από δύο χρόνια στη Φουκουόκα, για δεύτερη σερί διοργάνωση μένει εκτός τετράδας.

Η Ισπανία άρχισε εντυπωσιακά, προηγήθηκε 3-0 και 7-2, δύο λεπτά πριν από το τέλος της β' περιόδου. Η Ολλανδία με δικό της 4-0, πλησίασε στο 7-6 και με εκτέλεση πέναλτι από τη Λίεγκε Ρόγκε έκλεισε το 3ο οκτάλεπτο στο 10-8.

Η Κίτι Γιάουστρα έφερε την Ολλανδία ξανά σε απόσταση ενός γκολ (10-9), η Πέρεθ έδωσε αέρα δύο γκολ στην Ισπανία 11-9 (3:24) και μετά ανέλαβε δράση η Λίεγκε Ρόγκε: Με δύο γκολ στον παραπάνω στα 2:37 και στα 00:45, κι έχοντας 6/9 σουτ, ισοφάρισε σε 11-11, με τον προημιτελικό να κρίνεται στα πέναλτι.

Εκεί οι Ισπανίδες ήταν αλάνθαστες στις τέσσερις εκτελέσεις, σε αντίθεση με τις Μπέντε Ρόγκε και Κένινγκ, με την Ισπανία να επικρατεί στη διαδικασία με 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 να προκρίνεται.

H Ουγγαρία ήταν το φαβορί κόντρα στην Ιταλία, που ψάχνει να βρει ξανά τη χαμένη της ισχύ και το επιβεβαίωσε, επικρατώντας σχετικά εύκολα με 12-9.

Η Ουγγαρία με σερί 3-0 προηγήθηκε με 7-5 στις αρχές της 3ης περιόδου, ξέφυγε με 9-6 και 10-7, και χωρίς να απειληθεί, έφθασε στο 12-9.

