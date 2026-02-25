Η Θέλτα ανακοίνωσε sold out για την κρίσιμη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 22:00) στο «Μπαλαϊδος». Αποστολή στο Βίγκο: Σταύρος Σουντουλίδης.

Ένα... καυτό «Μπαλαϊδος» πρόκειται να συναντήσει το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 22:00) ο ΠΑΟΚ, στη ρεβάνς με την Θέλτα για τα Playoffs του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει αρκετά δύσκολο έργο, καθώς καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 1-2 από το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, αν θέλει να συνεχίσει στους «16» της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA.

Στο πλαίσιο αυτό η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε Sold out ενόψει της αναμέτρησης, κάτι που δείχνει την διάθεση του κόσμου της να στηρίξει την ομάδα, ώστε να υπερασπιστεί το σκορ και να πάρει εκείνη το εισιτήριο του επόμενου γύρου. Παράλληλα, οι Ισπανοί αναφέρουν πως περίπου 600 φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο «Μπαλαϊδος», το οποίο θα είναι κατάμεστο.

Τέλος, η διοίκηση της Θέλτα επισήμανε πως οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα κενό κάθισμα.