Ο Ευάγγελος Δουδέσης πέρυσι έκανε την Ολλανδία πρωταθλήτρια κόσμου στη Φουκουόκα και τώρα την οδήγησε και στην κορυφή της Ευρώπης, με τις «οράνιε» να νικούν την Ισπανία 8-7 στον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Aϊντχόφεν.

Μετά τον παγκόσμιο τίτλο το περασμένο καλοκαίρι στη Φουκουόκα, η Ολλανδία επέστρεψε στην κορυφή και της Ευρώπης, μέσα στην έδρα της στο Αϊντχόφεν, υπό τις τεχνικές οδηγίες του Ευάγγελου Δουδέση.

Στον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος η Ολλανδία νίκησε την Ισπανία με 8-7, σε μια επανάληψη του τελικού του περσινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Το χρυσό μετάλλιο έκρινε υπέρ της Ολλανδίας η Μπέντε Ρόγκε σκοράροντας στον παίκτη παραπάνω, έξι δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Η Ολλανδία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά το 2018, έφθασε στις έξι κατακτήσεις και έγινε πολυνίκης, αφήνοντας την Ιταλία στις πέντε.

Η Ισπανία «έπεσε» από τον ευρωπαϊκό θρόνο μετά το 2020 και το 2022, κατακτώντας ασημένιο μετάλλιο για δεύτερη φορά. Η Ελλάδα μετά τα τέσσερα ασημένια, κατέκτησε το πρώτο της χάλκινο μετάλλιο.

