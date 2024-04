Φινάλε στη β΄ φάση του πρωταθλήματος πόλο της Α1 ανδρών

Ολοκληρώνεται η β' φάση του πρωταθλήματος πόλο της Α1 ανδρών, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να παίζουν για την 5η θέση στον Όμιλο G1 και τον Εθνικό να θέλει να διατηρήσει το 2ο εισιτήριο για τα play in.

Ολοκληρώνονται την Τετάρτη (17/4) οι αγώνες στους δύο ομίλους της β' φάσης του πρωταθλήματος πόλο της Α1 ανδρών.

Στον όμιλο G1 το ενδιαφέρον εστιάζεται στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Γουδή για την 4η θέση του ομίλου, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να θέλει μόνο τη νίκη.

Επίσης ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βουλιαγμένη, στη δική του πρόβα τζενεράλε για τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος για το Champions League.

Στον όμιλο G2 ο Εθνικός θέλει να διατηρήσει τη 2η θέση, έναντι του Παλαιού Φαλήρου, που θα τον οδηγήσει στα play in.

Εκεί οι δύο καλύτερες ομάδες του Oμίλου G2 θα παίξουν με την 7η και την 8η του Ομίλου G1 ( 7ος G1 - 2ος G2 και 8ος G1 - 1ος G2). Πλεονέκτημα έδρας θα έχουν οι αναφερόμενοι πρώτοι και απαιτούνται δύο νίκες.

Στον Όμιλο G1 οι Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά των play off.



Στην πρώτη φάση των play off και στις δύο νίκες θα παίξουν ο 3ος με τον 6ο και ο 4ος με τον 5ο. Οι χαμένες της πρώτης φάσης των play off και οι νικήτριες των play in στη συνέχεια θα παίξουν για τις θέσεις 5-6 της τελικής κατάταξης, που οδηγούν στην Ευρώπη.

Αναφορικά με τα play out, η κατάτταξη στις θέσεις 5-7, θα οριστικοποιηθεί μετά τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής.

Στα play out θα παίξουν: 5ος G2 - 8ος G2 και 6ος G2 - 7ος G2. Πλεονέκτημα έδρας θα έχουν οι αναφερόμενοι πρώτοι και απαιτούνται επίσης δύο νίκες για την παραμονή στην κατηγορία.



Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τετάρτη 17/4

Όμιλος G1

19:30 Κολ. Εθνικό Πειραιά: Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη (ΚΟΕ TV)

20:00 Κολ. Γουδή: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

21:00 Κολ. Σεράφειο: Απόλλων Σμύρνης - Υδραϊκός

21:30 Κολ. Περιστερίου: ΓΣ Περιστερίου - Πανιώνιος

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 63

2.Βουλιαγμένη 55

3.Απόλλων Σμ. 46

4.Πανιώνιος 42

5.Παναθηναϊκός 36

6.ΠΑΟΚ 34

7.ΓΣ Περιστερίου 28

8.Υδραϊκός 23

Όμιλος G2

14:30 Κολ. Χανίων: Χανιά - ΑΕΚ

16:00 Κολ. «Αντ. Πεπανός» ΝΟ Πατρών - ΟΦΘ

17:00 Κολ. Ιωνικό: Χίος - Εθνικός

20:30 Κολ. «Αντ. Δημητρόπουλος» Γλυφάδα - Π. Φάληρο

Η βαθμολογία

1.Γλυφάδα 35

2.Εθνικός 28

3.Π. Φάληρο 27

4.Χίος 22

5.ΑΕΚ 17

6.ΝΟΠ 15

7.Χανιά 15

8.ΟΦΘ 4