Ασημένιο μετάλλιο η σπουδαία εθνική πόλο νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα

H εθνική ομάδα νεανίδων μπορεί να ηττήθηκε από την Ισπανία με 11-9 στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, όμως έφθασε σε μια σπουδαία επιτυχία με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Το χρυσό μετάλλιο μπορεί να μην ήρθε από την εθνική ομάδα νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18 στην πόλη Τσενγκτού της Κίνας, η Ισπανία έφθασε στην κορυφή, επικρατώντας με 11-9, όμως η ελληνική υδατοσφαίριση πρόσθεσε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των επιτυχιών στις ηλικιακές κατηγορίες.

Η 2η θέση στον κόσμο και το ασημένιο μετάλλιο αποτελούν μια σπουδαία επιτυχία για τις διεθνείς παίκτριες, και την τεχνικό Ευτυχία Καραγιάννη, με μια νέα φουρνιά να δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια.

Ένα μετάλλιο που ήρθε να προστεθεί στο χάλκινο που κατέκτησε η εθνική νέων γυναικών Κ19, πριν από τρεις εβδομάδες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

Στην απόλυτη ισορροπία ήταν το 1ο οκτάλεπτο, 2-2, με την Καραμπέτσου να είναι η σκόρερ της εθνικής ομάδας,.

Η Ισπανία είχε σταθερά το προβάδισμα ενός γκολ στη 2η περίοδο, με την Καραμπέτσου να ισοφαρίζει σε 3-3, την Κοβάτσεβιτς σε 4-4 και την Περαγκόν να κάνει το 5-4 για την Ισπανία.

Στην 3η περίοδο κρίθηκε σε μεγάλο ποσοστό ο τελικός, η Ισπανία προηγήθηκε με 6-4, αλλά η Κλαψιανού και Δρακωτού απάντησαν για το 6-6 (3:43), Όμως η Ισπανία μέχρι τη λήξη της περιόδου βρήκε τρία διαδοχικά γκολ, για το 9-6, αποκτώντας το πλεονέκτημα,

Η Φουράκη μείωσε 9-7, στα 5:20 πριν από το τέλος, όμως τα γκολ από την Γκρανέρο για το 10-7 και 11-8 στο 1:48, τελείωσαν την υπόθεση νίκη, με την Κοβάτσεβιτς να διαμορφώνει το τελικό 11-9.

The U18 Women’s #WaterPolo Championships 🤽‍♀️ have come to an end with incredible results!

🥇 Gold: 🇪🇸 Spain

🥈 Silver: 🇬🇷 Greece

🥉 Bronze: 🇭🇺 Hungary



It was an amazing tournament filled with fierce competition and unforgettable moments! 🔥 pic.twitter.com/rahaxJI7Lv