O Oλυμπιακός ρίχνεται στις ναυμαχίες του Final 4 του Champions League στη Βαλέτα, με στόχο να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία του, πρώτος αντίπαλος η κάτοχος του τίτλου Προ Ρέκο.

Mια ιδιαίτερη χρονιά, με την τρίμηνη διακοπή από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, κορυφώνεται αυτό το τριήμερο στη Βαλέτα με το Final 4 του Champions League. Η πρωτεύουσα της Μάλτας θα φιλοξενεί την τελική φάση του Champions League μέχρι το 2026, σε ένα άνοιγμα σε νέες αγορές από την European Ahletics.

O Ολυμπιακός φωνάζει ξανά βροντερό «παρών» στην τελική φάση, σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία κλαμπ του αθλήματος.

Μέσα από «Συμπληγάδες Πέτρες» που δημιουργήθηκαν από τα προβλήματα τραυματισμών, ο πειραϊκός σύλλογος πραγματοποίησε μια σχεδόν αψεγιάδιαστη πορεία στο νέο σύστημα διεξαγωγής και ταξίδεψε στη Μάλτα, με ένα όνειρο τρελό, να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία του και να κλείσει τη χρονιά με το τρεμπλ, καθώς ήδη έχει διατηρήσει τα πρωτεία σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.



Μετά τους θριάμβους στη Βουδαπέστη το 2002 και στη Γένοβα το 2018 ο Ολυμπιακός θέλει να ράψει στο σκουφάκι του το 3ο ευρωπαϊκό αστέρι.

Το έργο δύσκολο, το βράδυ της Τετάρτης (20:00, ΕΡΤ 1) στον πρώτο χρονικά ημιτελικό τίθεται αντιμέτωπος απέναντι στη μακρά πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα, την ιταλική Προ Ρέκο των 11 τίτλων στη διοργάνωση και πρωταθλήτρια Ευρώπης την τελευταία τριετία.

Ο Ολυμπιακός στην κατάκτηση του 2018 είχε υποτάξει την Προ Ρέκο με 9-7 στη Γένοβα. Από εκείνη την ομάδα, με τεχνικό τον Θοδωρή Βλάχο, το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι φοράνε σήμερα οι Ντίνος Γενηδουνιάς, Γιάννης Φουντούλης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Γιώργος Δερβίσης και Αντρο Μπούσλιε, ενώ ο Στέλιος Αργυρόπουλος αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγάλα όπλα της Φερεντσβάρος.

«Ποτέ δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα κερδίσεις την Προ Ρέκο, αλλά αν υπάρχει μια ομάδα που έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Το πετύχαμε δυο φορές, το 2018 στη Γένοβα και το 2019 στο Ανόβερο (σ.σ. ημιτελικό)» δήλωσε με νόημα από τη Βαλέτα ο αρχηγός, Ντίνος Γενηδουνιάς.

Ο Ολυμπιακός πήρε πανάξια την πρόκριση στο Final 4, συμμετέχοντας στις δύο φάσεις των ομίλων. Σε σύνολο 12 αγώνων, μέτρησε εννέα νίκες και γνώρισε όλες κι όλες τρεις ήττες.

Οι δύο ήταν οριακές και ήρθαν στη φάση των ομίλων από την Προ Ρέκο, με 12-11 στην Ιταλία στις 17 Οκτωβρίου και με 11-10 στον Πειραιά (6 Δεκεμβρίου).



Το ταξίδι στη φάση των ομίλων της προημιτελικής φάσης άρχισε με εκτός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό από τη Φερεντσβάρος στις 9 Μαρτίου, όμως ακολούθησαν πέντε σερί νίκες, με πιο καθοριστικές αυτές απέναντι στην Μπαρτσελονέτα και το διπλό στη Βαρκελώνη στις 5 Μαΐου, ήταν αυτό που «σφράγισε» το ταξίδι στη Βαλέτα.

«Πηγαίνουμε βήμα-βήμα, πρώτα αντιμετωπίζουμε τον Ολυμπιακό, μια δυνατή ομάδα, έχουμε πολύ σεβασμό απέναντί ​​του καθώς έχει σπουδαίους Έλληνες διεθνείς και ποιοτικούς ξένους. Θα είναι δύσκολα, είχαμε δύο αγώνες ήδη αυτή τη σεζόν, και οι δύο κρίθηκαν με ένα γκολ, οπότε αυτό θα είναι πολύ δύσκολο» δήλωσε ο 38χρονος Μαυροβούνιος, αρχηγός της Προ Ρέκο, Αλεξάνταρ Ίβοβιτς, των πέντε Champions League, όλα με την Προ Ρέκο.

Πρόσωπο του ημιτελικού και ο Κωνσταντίνος Κάκαρης, ο διεθνής φουνταριστός, που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 2018 μέχρι το 2021, πριν πάει στη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ και το περασμένο καλοκαίρι η Προ Ρέκο επενδύσει πάνω του.

Πρόσωπο του ημιτελικού και ο Μάρκο Μπίγιατς, ο 33χρονος Κροάτης έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα τελευταία του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, καθώς θα συνεχίσει στη Γιαντράν Σπλιτ, θέλει να κατακτήσει για τρίτη φορά το Champions League, το 2016 με τη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ το σήκωσε απέναντι στον Ολυμπιακό και το 2021 έγινε πρωταθλητής Ευρώπης με την Προ Ρέκο.

Έντονο ελληνικό χρώμα θα έχει και ο δεύτερος ημιτελικός του Final 4, ανάμεσα στη Νόβι Μπέογκραντ και τη Φερεντσβάρος.

Η πρωταθλήτρια Σερβίας στηρίζει το παιχνίδι της στο μυαλό του Άγγελου Βλαχόπουλου και στο μαρκάρισμα των αντίπαλων φουνταριστών στον Δημήτρη Σκουμπάκη.



Η Νόβι Μπέογκραντ έχει ήδη κατακτήσει πρωτάθλημα, Κύπελλο Σερβίας και την αδριατική Λίγκα και θέλει να φθάσει στην κορυφή της ευρωπαϊκής κορυφής, έπειτα από δύο χαμένους τελικούς μέσα στο Βελιγράδι, τα δύο προηγούμενα χρόνια από την Προ Ρέκο.

«Αυτός θα είναι ο τελευταίος μου χορός, οι τελευταίοι μου αγώνες. Θέλω πραγματικά να τελειώσω την καριέρα μου όπως ήθελα. Προτιμώ να μην μιλήσω για προσδοκίες, ζούμε μέρα με τη μέρα. Είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής μας μπορεί να βοηθήσει πολύ την ομάδα μας, καθώς πέρασε πολύ χρόνο στην Ουγγαρία και γνωρίζει πολύ καλά τον αντίπαλό μας». δήλωσε ο 37χρονος αρχηγός της Νόβι Μπέογκραντ, Φίλιπ Φιλίποβιτς, που άφησε τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι.

Από την άλλη, στην πλευρά της Φερεντσβάρος, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ένας παίκτης που θα ήθελε κάθε προπονητής στην ομάδα του.

Η Φερεντσβάρος έχει σηκώσει το μοναδικό της Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final 6 του 2019 στο Ανόβερο, όταν ο Σόμα Βόγκελ καθάρισε για την ουγγρική ομάδα στα πέναλτι.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι από τις τέσσερις ομάδες, οι Ολυμπιακός, Νόβι Μπέογκραντ και Φερεντσβάρος έχουν εξασφαλίσει τους εγχώριους τίτλους, σε αντίθεση με την Προ Ρέκο, που την πάτησε στα πέναλτι από την Μπρέσια, στον τελικό Κυπέλλου.

Τετάρτη 5 Ιουνίου

Ημιτελικοί

Προ Ρέκο - Ολυμπιακός 20:00 (ΕΡΤ 1)

Φερεντσβάρος-Νόβι Μπέογκραντ 22:00 (ΕΡΤ Sports)

Παρασκευή 7 Ιουνίου

Μικρός τελικός 20:00

Μεγάλος τελικός 22:00

