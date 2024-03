Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ισπανική Ματαρό στο Final 4 του Champions League γυναικών, που θα γίνει στη Βαρκελώνη.

Η Ματαρό θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final 4 του Champions League γυναικών, που θα γίνει στη Βαρκελώνη το διήμερο 20-21 Απριλίου.

Η κλήρωση διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας και οι «ερυθρόλευκες» θα αντιμετωπίσουν την ισπανική Ματαρό.

Στο άλλο ημιτελικό ζευγάρι θα αναμετρηθούν οι άλλες δύο ισπανικές ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τελική φάση, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σαμπαντέλ και η Σαν Αντρέου.

O Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει μια άτυπη ρεβάνς από τη Ματαρό για τον περσινό του αποκλεισμό από τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όταν γνώρισε δύο ήττες με 10-9 στον Πειραιά και 15-12 στην Ισπανία.

