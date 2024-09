H πτώση και τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια του αγώνα νεανίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας της Ζυρίχης, αποδείχθηκαν μοιραία για τη 18χρονη Ελβετίδα, Μιριέλ Φούρερ.

To παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας και παραποδηλασίας δρόμου στη Ζυρίχης επισκιάστηκε από τον θάνατο της 18χρονης Ελβετίδας, Μιριέλ Φούρερ.

Η αθλήτρια την Πέμπτη (26/9) είχε πτώση στον αγώνα των νεανίδων (73,6 χλμ), που αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή της, καθώς το πρωί της Παρασκευής (28/9) εξέπνευσε.

Στο ολισθηρό οδόστρωμα και χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του δυστυχήματος, η νεαρή αναβάτης είχε πτώση με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση, όμως δεν άντεξε.

The cycling world mourns the loss of Muriel Furrer https://t.co/o623BqxNLU pic.twitter.com/oGngEKBEqR