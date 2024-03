Ο Βάουτ βαν Αρτ ήταν ανάμεσα στους αναβάτες που ενεπλάκησαν σε πτώση στον Dwars door Vlaanderen στο Βέλγιο.

Μια ομαδική πτώση 10 αναβατών σημάδεψε την 78η έκδοση του Dwars door Vlaanderen στο Βέλγιο, την Τετάρτη (27/3).

Στον αγώνα των 118.6 χλμ., το ατύχημα έγινε 68 χλμ. πριν από τον τερματισμό και εμπλοκή σε αυτό είχε ο Βάουτ βαν Αρτ.

Ο 29χρονος Βέλγος, τρεις φορές πρωταθλητής κόσμου, με εννέα νίκες σε ετάπ και νικητής στην κατάταξη πόντων το 2002 στο Tour de France, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο Dwars door Vlaanderen αποτελεί την τελική πρόβα για τον Γύρο της Φλάνδρας, που ξεκινά την Κυριακή (31/3).

A huge crash in the leading group has taken down a number of favourites, including Wout van Aert, Mads Pedersen and Biniam Girmay, at Dwars door Vlaanderen



Sending our best wishes to the riders who were involved in the crash. pic.twitter.com/hlfuZwhBZd