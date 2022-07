Η μονομαχία ανάμεσα στον Γιόνας Βίνγκεγκραντ και τον Ταντέι Πογκατσάρ στο 18ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας, επεφύλασσε μια εκπληκτική σκηνή fair play ανάμεσα στους διεκδικητές για την τελική νίκη.

Το τελευταίο ετάπ ανάβασης στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας θα μείνει στην ιστορία. Ο Γιόνας Βίνγκεγκραντ έκανε βγήκε νικητής στο 18ο ετάπ των 142,5 με τερματισμό το Hautacam, με τον Δανό να πετυχαίνει το αποφασιστικό βήμα προκειμένου να κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας.

Η στιγμή, όμως που έμεινε συνέβη 28 χλμ., περίπου πριν από τον τερματισμό, ανάμεσα στον Βίνγκεγκραντ και στον Ταντέι Πογκατσάρ, τους αναβάτες που διεκδικούν την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης στο φετινό Γύρο. θριαμβευτή του Γύρου Γαλλίας, θριαμβευτή του Γύρου Γαλλίας τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Τη στιγμή που ετοιμάζονταν να μπουν στο τελευταίο ανηφορικό κομμάτι του ετάπ ο 23χρονος Πογκατσάρ είχε πτώση, όμως ο Βίνγκεγκραντ δεν θέλησε να εκμεταλλευτεί την άτυχη στιγμή του κύριου αντιπάλου του.

Parents, this is a prime example of true sportsmanship. Show this to your kids.



Race leader Jonas Vingegaard waits for Tadej Pogačar after he crashed on the descent of the Spandelles. Fair play. Pure class.pic.twitter.com/vyE0bSwy1h#TDF2022