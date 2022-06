Ο νικητής του Tour de France, Ταντέι Πόγκατσαρ, έπαιξε «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί» και έχασε από τον ομόσταβλό του Ράφαλ Μάικα στο Tour de Slovenia.

Ο Πόγκατσαρ θα μπορούσε μετά το Tour de France να πάρει τη νίκη και στο Tour de Slovenia. Ωστόσο, ενώ είχε απομακρυνθεί από τους αντιπάλους του τόσο εκείνος όσο κι ο teammate του Ράφαλ Μάικα, είπαν 2,5 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό, να αφήσουν τα χέρια τους από τα ποδήλατά τους και να παίξουν «πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί».

Ο Μάικα επέλεξε χαρτί, ο ο Πόγκατσαρ πέτρα. Το χαρτί τυλίγει την πέτρα κι έτσι ο Μάικα ήταν ο νικητής.

Φυσικά, οι εκφωνητές που μετέδιδαν τον αγώνα ξεκαρδίστηκαν στα γέλια με το... show που έστησε εν κινήσει το δίδυμο της UAE Team Emirates.

