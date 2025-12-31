Το φαβορί του ντέρμπι, Ταϊρίκ αγάπη μου έλα πάρε με από δω και... έχει τύχη το ΝΒΑ στην Ευρώπη;

Πρωτοχρονιάτικο Old School με άρωμα ντέρμπι και γεμάτο ενέργεια από τη ΔΕΗ.

Λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζουν τις εξελίξεις πριν από την επερχόμενη μάχη των αιωνίων στην τελευταία στροφή του πρώτου γύρου της Euroleague και αναλύουν τα δεδομένα σχετικά με τη διαφαινόμενη δυναμική είσοδο που ετοιμάζει το NBA στην Ευρώπη.

