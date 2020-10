Ανακαλύφθηκε νέο όργανο στον λαιμό του ανθρώπου (pic & vid)

Εκπληκτική ανακάλυψη από τους ερευνητές του Ολλανδικού Ινστιτούτου Καρκίνου.

Σύμφωνα με το livescience, εντελώς τυχαία(!), οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο όργανο στον ανθρώπινο λαιμό!

Πρόκειται για ένα σύνολο σιελογόνων αδένων, που βρίσκονται βαθιά στο άνω μέρος του λαιμού. Η ανακάλυψη ήταν τυχαία, όπως προαναφέραμε, καθώς οι ερευνητές του Ολλανδικού Ινστιτούτου Καρκίνου χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό αξονικών τομογραφιών και τομογραφιών εκπομπής ποζιτρονίων (PET), που ονομάζεται PSMA PET-CT, για να μελετήσουν τον καρκίνο του προστάτη.

Researchers at the @NKI_nl have discovered a new location of the salivary glands. This is potentially great news for patients with head and neck tumors: radiation oncologists will now be able to circumvent this area to avoid potential complications https://t.co/LP9QZsZVlm pic.twitter.com/nLpeAp6vVK

— Neth. Cancer Inst. (@NKI_nl) October 18, 2020