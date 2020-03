Επικεφαλής του ΠΟΥ: «Δεν είναι αρκετή η καραντίνα για να νικηθεί ο κορονοϊός»

Ο επικεφαλής ειδικός του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο να βρούμε αυτούς που είναι ασθενείς, αυτοί που έχουν τον ιό και να τους απομονώσουμε. Να βρούμε τις επαφές τους και να τις απομονώσουμε» και πρόσθεσε:

«Ο κίνδυνος τώρα με την καραντίνα είναι πως αν δεν ληφθούν τώρα ισχυρά μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας, όταν τα μέτρα περιορισμού και απομόνωσης αρθούν, τότε υπάρχει ο κίνδυνος ο ιός να αρχίσει και πάλι να βρίσκεται σε έξαρση».

Ο Μάικ Ράιαν επίσης τόνισε: «Μόλις έχουμε υπό έλεγχο την μετάδοση, πρέπει να κυνηγήσουμε τον ιό. Να πάρουμε αυτή τη μάχη», ενώ για τα εμβόλια κατά του Covid-19 συμπλήρωσε:

«Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως είναι ασφαλές. Μιλάμε για τουλάχιστον ένα χρόνο. Τα εμβόλια θα έρθουν, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα».

WHO’s Dr Mike Ryan explains suppression of transmission of #COVID19 on Andrew Marr Show: https://t.co/KVkC1uTZlm As well as hygiene and social distancing, ‘What we really need to focus on is finding those who have the virus and isolate them, find their contacts and isolate them.'

