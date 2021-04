Κι όμως υπήρξε τύπος που πήγε στα Όσκαρ φορώντας Crocs (pics)

Όταν κάποιος μιλάμε για τα Crocs, αυτομάτως στο μυαλό αυτού που ακούει έρχονται εικόνες από καλοκαιρινή περίοδο, με τουρίστες και γενικώς άτομα που βρίσκονται σε διακοπές να τα φοράνε με κάλτσες ή χωρίς.

Ο Questlove όμως, είπε να κάνει την διαφορά και έκανε αυτό που κανείς δεν θα περίμενε ποτέ να κάνει άνθρωπος.

Το μέλος του συγκροτήματος The Roots, που έχει στο βιογραφικό του την συγγραφή 6 βιβλίων και ήταν υπεύθυνος για την μουσική που έπαιξε στην 93η τελετή των βραβείων, τα φόρεσε στο κόκκινο χαλί.

Βέβαια, δεν είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε μικρούς και μεγάλους, αλλά δεν έπαψαν να είναι Crocs. Έστω και αν είναι χρυσά...

Το μόνο που μας έλειπε τώρα, είναι να τα δούμε να φoριούνται και με casual ντύσιμο...

Questlove, and his gold Crocs, have arrived to the 2021 #Oscars red carpet https://t.co/JxHhTRdpzD pic.twitter.com/Ho7c7FZyJH

— Vogue Magazine (@voguemagazine) April 25, 2021