H ηρωΐδα της ημέρας: Έσωσε μία κοπέλα από να την απαγάγει ένας άνδρας (vid)

Μια κοπέλα από τη Νέα Υόρκη που υπογράφει ως @pikanab στο TikTok, είδε έναν περίεργο τύπο να ακολουθεί ένα κορίτσι στον δρόμο.

Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε και αποφάσισε να αναλάβει δράση. Πλησίασε το κορίτσι και προσποιήθηκε ότι είναι φίλη της για να την βγάλει από την επικίνδυνη κατάσταση.

«Κορίτσι, σε περίμενα στο αμάξι. Ποιος είναι αυτός;», ρωτά την κοπέλα η Pika. Εκείνος απαντά πως «απλώς μιλούσαμε». Μόνο που η συζήτησή τους ήταν άβολη για την κοπέλα, που μοιάζει σοκαρισμένη.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την έβαλε στο αμάξι της και ουσιαστικά την έσωσε αφού όπως είπε, ο άγνωστος πλησίασε την κοπέλα στον δρόμο και την ακολουθούσε, ρωτώντας άσεμνες ερωτήσεις.

Το βίντεο έγινε viral, με περισσότερες από 33 εκατ. προβολές και όλοι έχουν κάτι καλό να πουν για τη γενναιότητά της.

«Έσωσες πιθανότατα ένα κορίτσι από απαγωγή», γράφει ο κόσμος μαζικά στο TikTok μιας κοπέλας που σπεύδουν να αποκαλέσουν «ηρωίδα».

@pikanab

I WAS SO SCARED. THIS IS WHY GIRL NEED TO STICK TOGETHER. Has anything ever happened like this before to u?#fyp #fypage #pov #schoolpov #honab

♬ original sound - Nab