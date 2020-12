Τα καλύτερα Χριστούγεννα ever: Με 40 δολάρια κέρδισε 15,5 εκατ. στα φρουτάκια (pics)

Ούτε στο πιο τρελό όνειρό του δεν θα περίμενε ένας τύπος στην Νεβάδα, το δώρο που του έκανε η τύχη φέτος τα Χριστούγεννα.

Ο Kevin λοιπόν, πήγε στο καζίνο του Suncoast Hotel και αποφάσισε να κυνηγήσει την τύχη του με μόλις 40 δολάρια.

Ωστόσο αυτά, αποδείχθηκαν κάτι παραπάνω από αρκετά για να του αλλάξουν την ζωή.

MEGABUCKS JACKPOT ALERT!

Congratulations to Kevin for hitting the $15,491,103 Megabucks Progressive Jackpot at @suncoastcasino!#SuncoastCasino #BConnectedWinners #Megabucks #Jackpot #MegabucksJackpot #LasVegasJackpots pic.twitter.com/88t1Ty3S3A

— Suncoast Casino (@suncoastcasino) December 25, 2020