Τρομακτική πτώση αναβάτη σε ιπποδρομία: Ποδοπατήθηκε από τα άλογα (vid)

Τρομακτική πτώση αναβάτη σε ιπποδρομία, την Κυριακή (29/11), στη Βρετανία.

Ο Harry Cobden έχασε την ισορροπία του, έπεσε και τέσσερα άλογα της κούρσας, μεταξύ των οποίων και το δικό του, πέρασαν από πάνω του, ποδοπατώντας τον!

Το εκπληκτικό είναι πως ο άνθρωπος στάθηκε στα πόδια του και δεν έπαθε το παραμικρό.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

A really nasty incident at @NewburyRacing, but great news that Harry Cobden is OK

How unlucky was Milkwood? pic.twitter.com/E9fQyxrlRr

— Racing TV (@RacingTV) November 28, 2020