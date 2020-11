Έχουμε συνηθίσει τους παίκτες του μπιλιάρδου να τους βλέπουν απόλυτα ψύχραιμους. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για top επίπεδο, όπως είναι ο Ronnie O'Sullivan και ο Mark Allen.

Κι όμως, στον μεταξύ τους αγώνα για το Champion of Champions είχαν μία απίστευτη διαμάχη.

Και αυτό γιατί ο Ronnie O'Sullivan θεωρούσε πως ο αντίπαλός του, προσπαθούσε να του αποσπάσει την προσοχή, προκειμένου να μην αστοχήσει.

Δείτε το χαρακτηριστικό περιστατικό και τα λόγια του διαιτητή, ο οποίος προσπαθούσε να τους πείσει να ηρεμίσουν και να συνεχίσουν το παιχνίδι.

What is going on there?!

Ronnie O'Sullivan isn't too pleased by Mark Allen supposedly moving within his eye line @germanref soon gets involved: "No need for an argument. Can we please just play snooker?" #ChampOfChamps pic.twitter.com/mo9NKthe9t

— Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 5, 2020