To τηλέφωνο του Mark Zuckerberg μέσα στα δεδομένα του Facebook που διέρρευσαν το Σαββατοκύριακο!

Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό πως διέρρευσαν τα προσωπικά στοιχεία 544 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook και φαίνεται πως ούτε ο ίδιος ο Mark Zuckerberg κατάφερε να τη γλιτώσει. Τα στοιχεία του ιδρυτή της δημοφιλέστατης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται μέσα σε αυτά που διακινούνται στα «σκοτεινά» σοκάκια του διαδικτύου και περιλαμβάνουν στην πλειοψηφία ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό αριθμό, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οικογενειακή κατάσταση.

Την ανακάλυψη των στοιχείων του Mark Zuckerberg μέσα στο χαμό έκανε ο ερευνητής κυβερνο-ασφάλειας Dave Walker, ο οποίος και έκανε ένα σχετικό post στο Twitter.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak - the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? @GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021