To Instagram σε αφήνει να διαλέγεις εσύ τα σχόλια που θα είναι ψηλότερα στο post σου (pics)

Μία νέα επιλογή παρουσίασε από χθες το Instagram και ήδη μπορούν να την εκμεταλλευτούν και στην Ελλάδα κάποιοι από τους χρήστες του...

Ο λόγος για την δυνατότητα που δίνει πλέον να διαλέγεις ποιες απαντήσεις στο ποστάρισμά σου, θέλεις να φαίνεται ψηλότερα.

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι να μειωθούν τα επιθετικά σχόλια, το bullying και γενικώς οι τοξικές συμπεριφορές στο συγκεκριμένο μέσο.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere.

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020