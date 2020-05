Το πιο γρήγορο ίντερνετ όλων των εποχών: Θα κατεβάζεις 1000 ταινίες HD σε 1 δευτερόλεπτο! (pics)

Ίντερνετ από... άλλον πλανήτη αναμένεται να έχουμε τα επόμενα χρόνια!

Αυστραλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι έχουν φτιάξει μια συσκευή, η οποία «τρέχει ταχύτητες διαδικτύου που ούτε καν είχαμε φανταστεί -και η οποία συσκευή, όπως λένε χαρακτηριστικά, για να καταλάβουμε για τι ταχύτητα μιλάμε, θα επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν έως και 1.000 ταινίες HD σε μόλις ένα δευτερόλεπτο!

Αυτήν τη στιγμή το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας «δίνει» στους χρήστες 44,2 terabits ανά δευτερόλεπτο. Ήδη, δηλαδή, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Η νέα συσκευή, ωστόσο, θα είναι ένα εκατομμύριο φορές πιο γρήγορη!

Σύμφωνα με τον Independent, η ομάδα από πανεπιστήμια της Αυστραλίας -Monash, Swinburne και RMIT- χρησιμοποίησε ένα οπτικό τσιπ «micro-comb», που περιέχει εκατοντάδες λέιζερ υπέρυθρων για τη μεταφορά δεδομένων μέσω της υπάρχουσας υποδομής επικοινωνιών στη Μελβούρνη.

Επικεφαλής της έρευνας ήταν οι Δρ Bill Corcoran του Πανεπιστημίου Monash, ο Arnan Mitchell του RMIT και ο καθηγητής του Swinburne David Moss. Ο Mitchell εξήγησε ότι η μελλοντική φιλοδοξία του έργου είναι να κλιμακώσει τους τρέχοντες πομπούς από εκατοντάδες gigabyte ανά δευτερόλεπτο σε δεκάδες terabyte ανά δευτερόλεπτο χωρίς να αυξήσει το μέγεθος, το βάρος ή το κόστος.

Όπως τόνισε: «Μακροπρόθεσμα ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένα φωτονικά τσιπ, που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την επίτευξη αυτού του είδους ρυθμού δεδομένων σε υπάρχοντες συνδέσμους οπτικών ινών, με ελάχιστο κόστος.

Αρχικά, αυτά θα ήταν ελκυστικά για επικοινωνίες εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας μεταξύ κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή η τεχνολογία θα είναι αρκετά χαμηλού κόστους και συμπαγής, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εμπορική χρήση από το ευρύ κοινό σε πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο».

