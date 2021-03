Έρχεται το Όσκαρ: Η ζωή του Snik γίνεται ταινία (pic & vid)

Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία «Biggie: I Got a Story to Tell», η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει ρελάνς, με ταινία για την ζωή του Snik... Ναι καλά διαβάσατε. Η ζωή του γνωστού τράπερ θα γίνει ταινία, η οποία αναμένεται να προβληθεί τον χειμώνα του 2022.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα είναι παραγωγή της Showtime Productions που έχει βγάλει την επιτυχημένη τριλογία του Bachelor και τώρα προετοιμάζεται για το «Snik The Movie» που θα απευθύνεται στους fan του γνωστού καλλιτέχνη και όχι μόνο.

Την είδηση ουσιαστικά επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Snik, ο οποίος με ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την πρώτη... αφίσα, γράφοντας στα αγγλικά «Σας το είπα οτι η ζωή μου είναι ταινία».

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Φωλιά των Κου Κου», θα πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Snik και η ταινία θα παρουσιάζει τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του, με γυρίσματα στην Αθήνα και στο Λονδίνο, αλλά και το πως από κομμωτής άλλαξε και έγινε ράπερ.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο θα έχει και η σύντροφός του τα τελευταία 2 χρόνια, Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το Όσκαρ του 2023, το έχει στο τσεπάκι του από τώρα...

